井村屋生巧克力草莓麻糬冰淇淋來了！「7-11草莓季」登場

一年一度草莓盛宴又來了！7-ELEVEN除了「角落小夥伴莓好心願」集點活動推出一系列粉嫩草莓造型的角落小夥伴限量商品之外，即日起更彙集糖果零食、甜點、飲料、冰品等推出「STRONGBERRY極致莓學」主題，將貨架打造成夢幻粉紅草莓牆，指定商品任選第2件6折，加上預購商品的整體品項數超過百種，當中過半數為獨家商品，包括77草莓優格乳加、日本黑雷神草莓風味巧克力餅乾、歐維氏草莓優格bar、井村屋生巧克力草莓麻糬冰淇淋、日本7PREMIUM白熊草莓冰淇淋等，都是草莓控必嘗的好滋味。

冬季為草莓盛產季節，7-ELEVEN每年推出季節限定包裝和甜蜜口味都大受歡迎，其中又以糖果、零食最搶手，像是號稱草莓季五大天王的77乳加、雷神、歐維氏、巧菲斯、滋露巧克力，以及今年初草莓季狂銷超過8萬條的Bourbon一口草莓奶油夾心餅乾等。今年7-ELEVEN「STRONGBERRY極致莓學」除了歷年熱銷品項強勢回歸，更網羅國內外大廠、日本韓國草莓季限定商品，嚴選超過30款糖果零食，OPEN小將、三麗鷗、Tsum Tsum等角色躍上粉嫩包裝，並獨家限量推出8款角落小夥伴草莓造型盒玩公仔。

7-ELEVEN獨家從日本進口井村屋季節限定款的「井村屋生巧克力草莓麻糬冰淇淋」，冰淇淋內含生巧克力醬、Q彈麻糬搭配草莓與草莓醬，售價99元；日本7PREMIUM暢銷款的「白熊草莓冰淇淋」使用北海道煉乳製成蓬鬆剉冰，加上新鮮冷凍草莓及草莓醬，售價139元。

冷藏甜點部分則有重磅回歸的「雪之戀整顆草莓大福」，使用整顆苗栗大湖當季新鮮草莓，搭配萬丹紅豆餡，售價65元；新品「中村提拉米蘇（草莓風味）」在提拉米蘇基底加入苗栗大湖草莓特製果醬，並嚴選義大利馬斯卡彭起司內餡搭配撒上咖啡糖水的蛋糕體，售價52元。2021年1月12日前指定甜點加入隨時選搭配CITY CAFE、指定飲料省15元。

7-ELEVEN預購也與多家知名品牌、肖像聯名合作推出獨家草莓甜點，包括去年熱銷超過6萬顆的連珍草莓芋泥球限量回歸，今年更與連珍獨家聯名推出大湖新鮮草莓製作的草莓戚風蛋糕，還有網美打卡必備的莓心寶盒、讓少女心大爆發的乳酪莓果凍等。

全家便利商店即日起獨家與日本同步上市的「明治草莓起司超級冰淇淋」，以濃郁起司加上草莓果肉，口感濃郁香甜，售價59元。