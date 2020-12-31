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拿著身分證來店享優惠！奎克咖啡新品價第二杯21元
為了讓全新的一年有一個美好的開始，奎克咖啡推出「全台有獎」的身分證對獎活動。12月31日至2021年1月31日，身分證含有0、2、1任一碼的民眾，即可至奎克咖啡享有冬季限定新品「超濃芋烏克力力」同品項第二杯21元。由於台灣男性身分證的第一碼數字是1，而女性則是2，等於全台皆可持身分證來店享優惠。
以暢銷40多年的義美「巧克力酥片」佐以綿密滑順的大甲芋泥，打造冬季限定的「超濃芋」巧克力冰沙及熱飲歐蕾2款飲品，重擊巧克力控及芋頭控。
「芋冰芋好喝─濃芋烏克力力」冰沙，以整包「義美黑可可巧克力酥片」及香濃芋泥製成沁甜冰沙，細緻濃滑奶蓋混合淡紫色芋泥，頂部以純白鮮奶油堆疊可可酥片山丘，吃得到脆口酥片及鮮美芋頭顆粒。另一款「芋喝芋暖心─濃芋烏克力力」則為熱歐蕾，熱呼呼的芋泥歐蕾擠上香甜鮮奶油，綿滑質地襯出入口即化的輕盈口感，搭配香脆義美巧克力酥片，感受榛果巧克力及杏仁片濃郁香甜的好滋味。
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