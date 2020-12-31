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寒冬暗夜...慈濟醫護與志工關懷街友

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
慈濟北區志工於30日啟動寒冬送暖行動，針對慈濟基會平時關懷的照顧戶、居關戶及獨居長輩，主動關心保暖衣物、棉被、毛毯、圍巾等。圖／慈濟提供
慈濟北區志工於30日啟動寒冬送暖行動，針對慈濟基會平時關懷的照顧戶、居關戶及獨居長輩，主動關心保暖衣物、棉被、毛毯、圍巾等。圖／慈濟提供

超級低溫寒流來襲，為關懷各地居無定所、流落街頭、車站角落街友甚至在台外籍漁工的健康，慈濟基金會昨天於北、中、南、東及外島澎湖皆啟動地區啟動寒冬送暖關懷，由各地志工、人醫會、靜思鼓隊及慈濟醫院醫護送暖關懷。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮與護理部主任鍾惠君待工作告一段落，昨天下午關懷花蓮街落暗角街友的身體狀況及防寒保護。除了禦寒物資，花蓮慈院團隊也帶來麵包以及口罩等物資。

慈濟北區志工也於卅日啟動寒冬送暖行動，針對慈濟基會平時關懷的照顧戶、居關戶及獨居長輩，主動關心保暖衣物、棉被、毛毯、圍巾等禦寒需求並即時提供，入冬以來，截至12月30日，已陸續送出超過321件棉被，關懷行動仍持續中。

昨天晚間8點分別在台北火車站、板橋、 雙和、 基隆啟動街友關懷。其中在台北車站，除中正區志工，還有下班特別趕來參加的年輕上班族也投入關懷行列，11月加入慈濟人醫會的衛福部長陳時中，也與北市副市長黃珊珊一同關懷現場，並向志工致意。

 新北包括板橋、汐止等地，除防寒衣、帽、襪、圍巾、暖暖包等關懷外，志工洪琇玲提及，往年會準備熱薑茶給街友祛寒，今年因為疫情，改以八寶粥做代替，還有香積麵、餅乾和板橋園區烘焙坊製作的麵包，希望在寒冷的夜晚能給他們暖暖胃。

台中地區人醫會、志工團隊準備熱食、保暖外套、毛帽、防疫口罩、手套、襪子、圍巾；臺中人醫會備妥暖暖包、凡士林、保麗膚、牙膏牙刷組。及食品公司提供鳳梨酥及太陽餅於30日晚上啟動寒冬送暖關懷。

中區人醫會醫師紀邦杰關懷街友健康，在街頭用微弱的手機燈光替街友把脈看診，更看見一位酒醉不省人事的街友，立即通報救護車送往醫院保溫與醫治。志工們準備了毛線衣、圍巾、棉被等禦寒的衣物，還有暖暖包及餅乾糖果，為露宿街頭的街友們。

30日下午一點，30位澎湖慈濟志工，頂著11級寒冬刺骨海風，從澎湖靜思堂運送18箱冬衣、暖暖包及平安吊飾，前往西嶼鄉內垵村發送給外籍漁工。101位外籍漁工收到暖暖的冬衣、暖暖包及平安吊飾，開心的感恩來自台灣澎湖志工的關懷。

臺中地區人醫會、志工團隊準備熱食、保暖外套、毛帽、防疫口罩、手套、襪子、圍巾；臺中人醫會備妥暖暖包、凡士林、保麗膚、牙膏牙刷組。及食品公司提供鳳梨酥及太陽餅於30日晚上啟動寒冬送暖關懷。圖／慈濟提供
臺中地區人醫會、志工團隊準備熱食、保暖外套、毛帽、防疫口罩、手套、襪子、圍巾；臺中人醫會備妥暖暖包、凡士林、保麗膚、牙膏牙刷組。及食品公司提供鳳梨酥及太陽餅於30日晚上啟動寒冬送暖關懷。圖／慈濟提供
臺中地區人醫會、志工團隊準備熱食、保暖外套、毛帽、防疫口罩、手套、襪子、圍巾；臺中人醫會備妥暖暖包、凡士林、保麗膚、牙膏牙刷組。及食品公司提供鳳梨酥及太陽餅於30日晚上啟動寒冬送暖關懷。圖／慈濟提供
臺中地區人醫會、志工團隊準備熱食、保暖外套、毛帽、防疫口罩、手套、襪子、圍巾；臺中人醫會備妥暖暖包、凡士林、保麗膚、牙膏牙刷組。及食品公司提供鳳梨酥及太陽餅於30日晚上啟動寒冬送暖關懷。圖／慈濟提供
慈濟南部地區志工們準備了毛線衣、圍巾、棉被等禦寒的衣物，還有暖暖包及餅乾糖果，為露宿街頭的街友們，獻上最誠意的關懷及暖心的祝福。圖／慈濟提供
慈濟南部地區志工們準備了毛線衣、圍巾、棉被等禦寒的衣物，還有暖暖包及餅乾糖果，為露宿街頭的街友們，獻上最誠意的關懷及暖心的祝福。圖／慈濟提供
慈濟南部地區志工們準備了毛線衣、圍巾、棉被等禦寒的衣物，還有暖暖包及餅乾糖果，為露宿街頭的街友們，獻上最誠意的關懷及暖心的祝福。圖／慈濟提供
慈濟南部地區志工們準備了毛線衣、圍巾、棉被等禦寒的衣物，還有暖暖包及餅乾糖果，為露宿街頭的街友們，獻上最誠意的關懷及暖心的祝福。圖／慈濟提供
30日下午一點，30位澎湖慈濟志工，頂著11級寒冬刺骨海風，從澎湖靜思堂運送18箱冬衣、暖暖包及平安吊飾，前往西嶼鄉內垵村發送給外籍漁工。101位外籍漁工收到暖暖的冬衣、暖暖包及平安吊飾，開心的感恩來自台灣澎湖志工的關懷。圖／慈濟提供
30日下午一點，30位澎湖慈濟志工，頂著11級寒冬刺骨海風，從澎湖靜思堂運送18箱冬衣、暖暖包及平安吊飾，前往西嶼鄉內垵村發送給外籍漁工。101位外籍漁工收到暖暖的冬衣、暖暖包及平安吊飾，開心的感恩來自台灣澎湖志工的關懷。圖／慈濟提供
花蓮慈濟醫院院長林欣榮、護理部主任鍾惠君關懷在花蓮街落暗角街友的身體狀況及防寒保護。圖／慈濟提供
花蓮慈濟醫院院長林欣榮、護理部主任鍾惠君關懷在花蓮街落暗角街友的身體狀況及防寒保護。圖／慈濟提供
30日下午一點，30位澎湖慈濟志工，頂著11級寒冬刺骨海風，從澎湖靜思堂運送18箱冬衣、暖暖包及平安吊飾，前往西嶼鄉內垵村發送給外籍漁工。101位外籍漁工收到暖暖的冬衣、暖暖包及平安吊飾，開心的感恩來自台灣澎湖志工的關懷。圖／慈濟提供
30日下午一點，30位澎湖慈濟志工，頂著11級寒冬刺骨海風，從澎湖靜思堂運送18箱冬衣、暖暖包及平安吊飾，前往西嶼鄉內垵村發送給外籍漁工。101位外籍漁工收到暖暖的冬衣、暖暖包及平安吊飾，開心的感恩來自台灣澎湖志工的關懷。圖／慈濟提供
花蓮慈濟醫院院長林欣榮、護理部主任鍾惠君關懷在花蓮街落暗角街友的身體狀況及防寒保護。圖／慈濟提供
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慈濟北區志工於30日啟動寒冬送暖行動，針對慈濟基會平時關懷的照顧戶、居關戶及獨居長輩，主動關心保暖衣物、棉被、毛毯、圍巾等。圖／慈濟提供
慈濟北區志工於30日啟動寒冬送暖行動，針對慈濟基會平時關懷的照顧戶、居關戶及獨居長輩，主動關心保暖衣物、棉被、毛毯、圍巾等。圖／慈濟提供

街友 慈濟

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