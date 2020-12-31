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元旦連假超值優惠！「頂好超市澳洲安格斯牛漢堡排、JASONS異國生鮮」買1送1
全球疫情持續延燒使得宅經濟再度發威，元旦3天連假待在家裡輕鬆享受美食其實也不賴，頂好超市特別祭出「元旦超值優惠」，2021年1月1日至1月3日推出多款限定商品買1送1、買1送2的超值優惠；JASONS MARKET PLACE也在元旦3天廉價推出異國生鮮買1送1，讓消費者在家就能煮出歡聚幸福氛圍。
頂好超市2021年1月1日至1月3日包括元旦天冷吃火鍋最受歡迎的台灣文蛤、澳洲安格斯牛漢堡排、新貴派以及家家戶戶每日必備的指定款米、香蕉、廚房紙巾等都有買1送1的優惠；智利／秘魯藍莓每盒129元、可享買1送2，平均每盒僅需43元。
此外，頂好超市更加碼推出「消費滿200元就送20元生鮮抵用券」的感恩回饋優惠，2021年1月4日至1月10日單筆消費生鮮商品滿200元可抵用20元消費金額，限抵用指定生鮮類商品、不含冷凍商品。
JASONS MARKET PLACE嚴選來自世界各國的生鮮食材，像是有「水果紅寶石」美稱的智利櫻桃，果肉香甜濃郁，2021年1月1日至1月3日可享買1送1，兩盒特價399元，每人限購1組，數量有限售完為止；果肉細嫩滑順的紐西蘭進口酪梨，不論單吃或料理都能吃進滿滿營養，2021年1月1日至1月3日可享買1送1，兩粒特價69元，每人限購1組，數量有限售完為止；澳洲特選和牛漢堡排，口感飽滿扎實，以香煎、火烤方式烹調更能讓美味完整釋放，2021年1月1日至1月3日可享買1送1，兩包特價139元，每人限購1組，數量有限售完為止。
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