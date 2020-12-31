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微醺跨年！WAT聯名阿妹演唱會雞尾酒 跨年夜限量開賣
阿妹台東跨年演唱會限定調酒！瓶裝雞尾酒複合概念店WAT與天后張惠妹台東演唱會聯名的「20/21 aMEI UTOPIA EAST跨年限量瓶裝雞尾酒」，跨年夜於台東演唱會現場與WAT台北概念店同步限量開賣，有「紫蘇（Shiso Cocktail）」與「冬瓜檸檬（White Gourd Lemon Cocktail）」兩種口味，一盒兩入，售價500元，這也是WAT與各界時尚名人的合作系列年度壓軸鉅獻。
兩款瓶裝雞尾酒「紫蘇（Shiso Cocktail）」與「冬瓜檸檬（White Gourd Lemon Cocktail）」，由A light當家王牌調酒師Sam，攜手WAT品牌創意長Jun共同研發，陪你跟天后阿妹一起微醺跨年。
「紫蘇（Shiso Cocktail）」將琴酒的柑橘、草本及杜松子，結合清雅的紫蘇與新鮮檸檬，碰撞出香氣細膩且令人愉悅的酸甜滋味，是款很適合做為微醺開場的前奏雞尾酒，酒精濃度14.5%。
「冬瓜檸檬（White Gourd Lemon Cocktail）」復刻玩味傳統飲品，以熟甜的冬瓜蜜為底，混合酸度檸檬，並融入蘭姆酒的香料酒感，再增添巧克力點綴如可樂般的風味變化，將於齒頰間留下有趣的味覺記憶，酒精濃度11.5%。
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