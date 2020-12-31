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草莓系站出來！臺虎精釀9.99調啤系新品「莫斯科美莓」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了加入莓果風味，承裝在銅杯中也是還原Moscow Mule圓形的經典飲用方式。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
除了加入莓果風味，承裝在銅杯中也是還原Moscow Mule圓形的經典飲用方式。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

冬日盛產的草莓，以甜美香氣、酸甜口感跟誘人顏色成為少女系夢幻水果，連帶各種草莓系甜點、飲品也常成為冬季熱銷口味。臺虎精釀以經典調酒Moscow Mule為原型，推出9.99調啤系新口味「莫斯科美莓Straberry Moscow Mule」，討喜的桃紅莓色，成為跨年派對的微醺選項。

最早問世於1950年代，由於烈酒商想要推廣伏特加與薑汁啤酒所誕生的Moscow Mule這杯調酒，是以無色無味的伏特加、薑汁啤酒、萊姆汁，並承裝在銅杯中飲用、最後常以萊姆角裝飾，並帶有些微甜感。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

而臺虎精釀新款的9.99調啤系新口味「莫斯科美莓Straberry Moscow Mule」，則在風味、瓶身設計加入草莓元素，尾韻由生薑與麥芽帶出的後勁，酸甜而不膩。單瓶售價約99元，將在全省7-11門市陸續上市販售。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

最早問世於1950年代的Moscow Mule，是伏特加、薑汁啤酒、萊姆汁調製，而臺虎精釀則再加入了草莓風味，酸甜不膩。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
最早問世於1950年代的Moscow Mule，是伏特加、薑汁啤酒、萊姆汁調製，而臺虎精釀則再加入了草莓風味，酸甜不膩。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀9.99調啤系「莫斯科美莓Straberry Moscow Mule」，單瓶售價約99元，將在全省7-11門市陸續上市販售。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀9.99調啤系「莫斯科美莓Straberry Moscow Mule」，單瓶售價約99元，將在全省7-11門市陸續上市販售。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 莫斯科

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