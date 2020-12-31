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草莓系站出來！臺虎精釀9.99調啤系新品「莫斯科美莓」
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
冬日盛產的草莓，以甜美香氣、酸甜口感跟誘人顏色成為少女系夢幻水果，連帶各種草莓系甜點、飲品也常成為冬季熱銷口味。臺虎精釀以經典調酒Moscow Mule為原型，推出9.99調啤系新口味「莫斯科美莓Straberry Moscow Mule」，討喜的桃紅莓色，成為跨年派對的微醺選項。
最早問世於1950年代，由於烈酒商想要推廣伏特加與薑汁啤酒所誕生的Moscow Mule這杯調酒，是以無色無味的伏特加、薑汁啤酒、萊姆汁，並承裝在銅杯中飲用、最後常以萊姆角裝飾，並帶有些微甜感。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
而臺虎精釀新款的9.99調啤系新口味「莫斯科美莓Straberry Moscow Mule」，則在風味、瓶身設計加入草莓元素，尾韻由生薑與麥芽帶出的後勁，酸甜而不膩。單瓶售價約99元，將在全省7-11門市陸續上市販售。
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