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跨年下探10度低溫 LINE TV療癒主題月讓你不再孤單、寂寞、覺得冷！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
探討社會各種孤獨的療癒之作【致親愛的孤獨者】現在可在LINE TV線上欣賞。圖／故事工廠提供
探討社會各種孤獨的療癒之作【致親愛的孤獨者】現在可在LINE TV線上欣賞。圖／故事工廠提供

LINE TV「數位劇場」從跨年夜開始，陸續推出「故事工廠」發掘社會角落的議題之作【致親愛的孤獨者】，以及擅長將劇場創作結合戲劇治療的「水面上與水面下劇場」等多部劇作，要用一系列的療癒系作品讓你暖身又暖心。

以「孤獨」為題，由3位導演和3位編劇聯合創作的【致親愛的孤獨者】，以最赤裸地方式揭開人心的黑暗與孤寂，四則故事《花兒》、《2923》、《你必須醒來》、《#越想越不對勁》分別述說自我成長認同、家庭暴力、婚姻困境和性侵害的社會議題，透過4個女子的視角，喚醒每人心中或多或少都有的脆弱和孤獨，進而開啟一場與自我對話的療癒過程。

首先在LINE TV藝文表演館「數位劇場」上架的《花兒》，編導透過一對不斷吵架的兄妹關係，重新詮釋夢想的定義，這樣一個看似衝突滿滿的故事，背後卻有別具深意的創作意涵。編劇林孟寰表示「這齣戲其實是為了很多真的腳踏實地在生活的人，加油打氣。」

近年故事工廠持續開發創新題材和故事， 2021年也將推出全新創作《暫時停止青春》，編導黃致凱首次挑戰題材大膽的反烏托邦寓言，直搗人性慾望的科幻故事將在全台巡演，令人期待！詳細購票資訊請洽TixFun售票網

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