聽新聞
test
0:00 / 0:00
跨年下探10度低溫 LINE TV療癒主題月讓你不再孤單、寂寞、覺得冷！
LINE TV「數位劇場」從跨年夜開始，陸續推出「故事工廠」發掘社會角落的議題之作【致親愛的孤獨者】，以及擅長將劇場創作結合戲劇治療的「水面上與水面下劇場」等多部劇作，要用一系列的療癒系作品讓你暖身又暖心。
以「孤獨」為題，由3位導演和3位編劇聯合創作的【致親愛的孤獨者】，以最赤裸地方式揭開人心的黑暗與孤寂，四則故事《花兒》、《2923》、《你必須醒來》、《#越想越不對勁》分別述說自我成長認同、家庭暴力、婚姻困境和性侵害的社會議題，透過4個女子的視角，喚醒每人心中或多或少都有的脆弱和孤獨，進而開啟一場與自我對話的療癒過程。
首先在LINE TV藝文表演館「數位劇場」上架的《花兒》，編導透過一對不斷吵架的兄妹關係，重新詮釋夢想的定義，這樣一個看似衝突滿滿的故事，背後卻有別具深意的創作意涵。編劇林孟寰表示「這齣戲其實是為了很多真的腳踏實地在生活的人，加油打氣。」
近年故事工廠持續開發創新題材和故事， 2021年也將推出全新創作《暫時停止青春》，編導黃致凱首次挑戰題材大膽的反烏托邦寓言，直搗人性慾望的科幻故事將在全台巡演，令人期待！詳細購票資訊請洽TixFun售票網
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言