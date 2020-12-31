小資包場、啤酒免費！4餐廳「微型尾牙」10人也適用

受到疫情影響，許多公司行號改舉行「微型尾牙」。橘焱集團旗下的「台北鳥喜」、「胡同燒肉」、「一幻×胡同居酒屋」，以及聯名無菜單餐廳「胡同裏的寬巷子」，紛紛推出微型尾牙春酒方案，提供小資包場、加贈日本酒、滿額送啤酒、贈送餐飲券等等不同優惠。

位於Neo19商場內的「台北鳥喜」，系出在東京連10年獲得米其林一星的「とり喜」（Toriki），在台亦連續3年獲得米其林餐盤肯定，也獲選成為星宇航空商務艙的機上餐點。台北鳥喜以「岩生・馥桂雞」作為主角，透過精緻的拆解作業，提供各種雞肉串燒料理，並有雞懷石套餐等選擇。針對尾牙春酒，台北鳥喜於週一～週四提供22人的包場服務，滿低消3.5萬元，即招待日本酒「不動 紅」1.8L一瓶，並加抽5張丼飯兌換券。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

「胡同裏的寬巷子」乃是胡同與寬巷子的攜手之作，以日本明治年間的老件，打造出復古時光空間，並有著私密的用餐環境，品嚐集結鍋物、燒肉的無菜單式套餐料理，目前共有2間分店。「信義店」可供最多10人包場，包場限定週一～週四期間，滿低消19,800元，即招待日本酒「不動 紅」1.8L一瓶；「敦南店」則提供最多14人用餐空間，包場限定週一～週四期間，滿低消27,500元，亦招待「不動 紅」1.8L一瓶，以及啤酒或無酒精飲品共14杯。

全台共有11間分店的「胡同燒肉」，本次亦提供尾牙春酒方案。人數約20人的團體，適合「胡同、古月同、壺同、衚同、箶同」等5家店舖，消費滿5萬以上，即招待三得利啤酒桶10L一桶；而人數約30人左右，即可選擇「瑚同、湖同、楜同、糊同」，消費滿7.5萬以上即招待同款啤酒桶。人數40人以上可至「醐同、葫同」店舖，消費滿10萬以上即招待10L尺寸啤酒桶。以上店舖消費時間限定週一～四，時間共3小時。

由「胡同燒肉」與日本北海道「えびそば一幻」聯名推出的「北海道えびそば一幻 × 胡同居酒屋」，同時集結拉麵與火烤料理，包場人數可容納68人，限定包場時間為週一～四，消費只要滿6.8萬以上，即招待三得利啤酒桶10L兩桶，再加上可樂2箱。