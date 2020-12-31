歡迎光臨小世界！感受大師微縮人生 翻玩日常間的無限可能

圖／聯合數位文創 提供

日本「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，兩人皆擅長以精細的技法在日常場景中加入想像力，透過毫釐之間的精緻製作，創作出幾可亂真的微縮世界。

圖／聯合數位文創 提供

主辦單位聯合數位文創特別推出「微縮駐村計畫」，透過3D拍攝&列印技術，讓名人出現在展覽中，挑戰大家「科技製作」與「手工創作」之間的辨識力！

圖／聯合數位文創 提供

邀請五位氣質名人：笑顏女神 李佳穎、金曲新人獎 持修、超人氣Youtuber HOWHOW、2021攻蛋的唱作歌手 光良、金鐘迷你劇集最佳女主角 温貞菱，「身援」加入「微縮駐村計畫」，進行3D拍攝、再透過3D列印技術，縮小自己駐村於微縮人生展中！

圖／聯合數位文創 提供

笑顏擔當的佳穎私下喜愛收藏公仔，對於「模型奇想集區」印象深刻，看到自己喜愛的玩具公仔出現在老師場景下有種又驚又喜的心情，最喜歡的微縮作品是「解憂雜貨店」，對於兩位大師在舊物呈現上特別上心，無論是夾娃娃機台的舊化或是生鏽的鐵皮屋，都勾起她心中滿滿的回憶。

首波進展欣賞微縮藝術的貞菱表示，看到鄭老師作品中常出現的物件「垃圾」，勾起小時候很多回憶情懷，就像是穿越時空回到童稚之心的當下，獲得最純真的滿足與感動，她最喜歡作品是「我的藍色天堂」和「快樂時光」。

超人氣YoutuberHOWHOW也加入此次微縮藝術駐村，號召粉絲進展找小小HOW。逛展時看到鄭鴻展老師的「快樂時光」特別有感觸，作品裡頭堆滿許多垃圾，就像是我們生活的街道上常出現的物件，但當它們被縮小放進作品中，你反而不覺得它很髒，而是帶著欣賞的角度去欣賞，同時呼籲粉絲們看展同時也要留心周遭。

全球首次集結日本《電視冠軍》微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，精選多達六十件匠心入魂之作，分享他們的微縮人生。本次特展除了作品精采、藝術駐村計畫外，展覽現場亦營造出一秒到日本的氛圍，根據兩位大師作品打造充滿昭和風味的街景氛圍，如臨其境的日本場景、舊倉庫及街道，讓人有如身陷於日本遊歷觀光的錯覺。

【山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展】

●展覽期間：2020.12.26－2021.4.5（除夕休館）

●展覽時間：每日10:00－18:00（17:30停止售票、入場）