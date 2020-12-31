限時35天！必勝客「部隊鍋比薩」吃得到泡麵、豬五花
在寒流來襲以及年末歡聚的時刻，必勝客將於1月5日起，限時35天推出「特種部隊鍋比薩」，將經典的韓式料理化為比薩佐料，一次可以吃到韓國泡菜、韓式五花豬、甜不辣、韓式泡麵等配料，為冬季帶來酸辣有勁的滋味。
必勝客近年在比薩口味上持續推陳出新，包括滷肉飯、拉麵、麻辣鍋等元素都曾成為設計靈感。源自50年代的「部隊鍋」，乃是當年韓國民眾將美軍物資結合韓式湯底創作而成的特色鍋物，至今已經成為韓國代表性的庶民美食之一。此次必勝客新推出的「特種部隊鍋比薩」，就是以部隊鍋作為發想，在薄脆餅皮上鋪滿「韓國泡菜」，再配上肥瘦參半的「韓式豬五花肉」，另外部隊鍋必備的「韓式泡麵」、「甜不辣」也一應俱全，最後再配上莫札瑞拉起司、巧達起司，藉此串連起彼此的滋味，也帶來正宗的韓式風情。
「特種部隊鍋比薩」限時於1月5日至2月8日販售，單一大比薩379元（限搭訂薄脆餅皮），另外還有搭配黃金雞柳條、黃金鱈魚塊、可樂的「部隊小聚餐」，每套688元。
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