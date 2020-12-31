好吃到搶當乾爹乾媽！十大常溫彌月蛋糕冠軍來了

看著就流口水的彌月蛋糕！

每一個寶寶都是上帝牽著手來到這個世界上的，媽媽辛苦懷胎10個月，開心迎接新生命的到來，在寶寶滿月後，往往會贈送彌月蛋糕給親朋好友們，一起分享這份感動與喜悅！

許多用心的媽媽們走訪各家店試吃，就為了讓更多親友吃得開心，到底該如何挑選彌月蛋糕的品牌呢？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出網路最夯的十大常溫彌月蛋糕，送禮自用兩相宜，看著就流口水～平常買來當下午茶，也是個不錯的選擇唷！

1. 金格食品

來自日本匠人級師傅慢火烘焙的「長崎蛋糕」廣為人知，甚至還被喻為「會呼吸的長崎蛋糕」！不添加任何油脂、防腐劑，上選雞蛋、麵粉與100％純正龍眼蜜等，嚴選食材的完美比例，結合老師傅40來堅持的正統工藝，蛋糕甜而不膩、彈牙濕潤的豐富口感，吃進嘴裡就能感受滿滿美味幸福，獲得媒體、網友一致好評，更是許多名人推薦的彌月蛋糕品牌！

你知道嗎？彌月送蛋糕最早是由金格帶起的風潮喔！美味的蜂蜜蛋糕承襲日本「長崎本舖」500年的獨家烘焙工法，每一塊堅持6公分黃金高度，口口都能吃到日式職人的態度與精神，品牌擄獲長輩的心，難怪能成為媽咪們心中的彌月蛋糕首選～喜歡變化的人還可以選擇森生禮盒，有精緻好吃的達克瓦茲做搭配喔！

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image source: 金格 KONIG FOODS

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2. Amo阿默典藏蛋糕

阿默典藏蛋糕的彌月蛋糕也相當知名，主打四種口味，其中「荷蘭貴族手工蛋糕」以純鮮奶提煉的頂級奶油，與傳承自荷蘭的烘焙技術，打造出金黃的貴族宣言，香Q濃郁、口感紮實，廣受大眾喜愛，另使用台灣純蜂蜜製作而成的「台灣蜂蜜千層蛋糕」，濕潤鬆軟的口感，加上淡淡的萊姆酒香，也非常受歡迎。

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image source: 阿默典藏蛋糕

3.波波諾諾bobonono

波波諾諾的彌月蛋糕主打磅蛋糕與手工餅乾，堅持「以食物製作食物」，讓天然食材特質充分發揮，不使用化學添加物，水果口味的磅蛋糕都能吃到大顆果粒，也有在地包種茶梅、窯烤地瓜等多種口味，此外，波波諾諾選用友善環境的牛皮紙袋及大豆油墨印刷，健康又環保！

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image source: 波波諾諾bobonono

4.元樂

元樂彌月系列最夯的就是「金蛋年輪系列」，可愛的金蛋造型超級吸睛，最熱門的巧克力口味，是由法國頂級法芙娜70%巧克力，調和黃金比例「莫札特亞曼香橙巧克力酒」，搭配外層甜而不膩的年輪，豐富層次，每一口都讓人好滿足～

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image source: 元樂

5.義美食品

義美是台灣知名的本土品牌，在多次食安風暴下累積的品牌形象深植人心，義美蜂蜜蛋糕散發清新蜂蜜芳香，搭配綿密細緻的口感，樸實中帶著奢華、獨特的風味，讓人意猶未盡，是許多媽咪彌月蛋糕的好選擇！

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image source: 義美食品

6. Babyface 手工喜餅 彌月蛋糕

Babyface手工烘焙創立於一對熱愛烘焙的夫妻，希望能透過對美味的堅持，傳遞最純粹自然的幸福味道，Babyface手工烘焙的彌月系列除了有常見的蜂蜜蛋糕，也有多種口味的磅蛋糕及手工餅乾做搭配選擇，再加上美美的外包裝，在媽媽界也非常受歡迎喔！

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image source: BabyFace手工烘焙

7.RIVON禮坊

禮坊除了大眾所知的喜餅禮盒，也有提供彌月蛋糕給媽咪們選擇，與親朋好友們分享迎接新生命的甜蜜滋味！禮坊彌月蛋糕系列有經典的原味及檸檬蜂蜜蛋糕，更聘請日本電視冠軍白鳥裕一大師操刀，融合在地食材與天然原料，打造出多層次豐富口感的磅蛋糕，給媽咪們選擇唷！

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image source: 禮坊

8.南蠻堂

南蠻堂蜂蜜蛋糕是台灣長崎蛋糕的創始者，一打開滿滿的蛋香與濃厚的蜂蜜香氣撲鼻，蛋糕吃起來綿潤醇厚，也是彌月蛋糕的熱門選項。不過，其實南蠻堂的蜂蜜蛋糕並沒有添加蜂蜜喔！是因為麥芽與糖融合的口感與蜂蜜類似才會被稱作蜂蜜蛋糕，但吃起來卻是滿滿的蜂蜜香啊～

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image source: 南蠻堂加壽蛋糕

9.Aunt Stella 詩特莉手工餅乾

知名的手工餅乾品牌詩詩莉，其實也有推出圈圈蛋糕、長條磅蛋糕等多種彌月禮盒的搭配喔！圈圈蛋糕每一口吃起來都非常紮實，一點也不乾口，香味濃郁但清新爽口，溫馨可愛的外包裝，除可愛的插畫，還繫上美美的緞帶蝴蝶結，光是包裝就讓人融化～

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image source: Aunt Stella 詩特莉手工餅乾

10.阿嬤的珍藏

阿嬤的珍藏是台南超夯的團購美食伴手禮店，雖然店名古樸，但其實是非常精緻的法式甜點喔！除了法式甜塔之外，也有常溫保存的岩燒蜂蜜蛋糕，嚴選法國鮮奶油搭配濃郁的美國低鈉起司，與綿密的蜂蜜蛋糕完美結合，口感蓬鬆濕潤，也是許多爸爸媽媽的首選呢！

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image source: 阿嬤的珍藏

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月12日至2020年12月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『彌月蛋糕』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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