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LG蒸氣電子衣櫥PLUS版變胖又變高 可放5件大衣輕鬆護理

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版提供除皺護理及褲線整燙功能，能熨燙出筆直褲線，大幅節省手工熨燙時間，PLUS版更透過加寬設計，大尺碼長褲亦能輕鬆放入。圖／台灣LG電子提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版提供除皺護理及褲線整燙功能，能熨燙出筆直褲線，大幅節省手工熨燙時間，PLUS版更透過加寬設計，大尺碼長褲亦能輕鬆放入。圖／台灣LG電子提供

今年因為防疫需求而受到消費者矚目、銷量大幅成長近400%的LG Styler蒸氣電子衣櫥，宣布再推出PLUS版，升級大容量，可容納更多大型衣物、寢具、玩偶，並透過天然高溫蒸氣達到99%殺菌率，同時內建Wi-Fi，支援LG ThinQ App遠端操控，提供兼具健康與智慧的新生活體驗。歡慶上市，於2021年1月1日起至3月31日止，於全台指定通路購買指定型號，即可獲得寬庭寢具5件組。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「近年台灣消費者對健康生活需求更甚以往，希望能更有效率地將全家人的大量衣物一次完成護理，因此推出容量升級的LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版，能輕鬆且更有效率地呵護全家人的衣物、寢具及居家用品。」

LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版與一般版本相比，內部高度增加6.5公分，寬度增加13.5公分，可放入5件大型衣服滿足全家人的需求，不但衣物處理效率增加，且大件蓬鬆的外套也能輕鬆護理。大型枕頭、寢具、背包、娃娃都可置於多功能層架上，透過獨家TrueSteam蒸氣高溫殺菌技術、Heat Pump低溫除濕式烘乾技術，有效為全家人的衣物消除99.9%的細菌、病毒與過敏原，還可消除沾染的異味讓衣物清新芳香；搭配擺動衣架來抖落衣服上的灰塵與毛屑，還可平整衣物皺褶，讓衣物達到「輕乾洗」的效果。

而內建的智慧Wi-Fi功能，可透過LG ThinQ App下載各種特殊衣服材質護理模式，包含毛皮/皮革、圍巾/領帶、運動服飾/裝備、溫暖棉被、外出暖衣模式等都能隨時更新並監控衣物護理狀況。更貼心的是，LG Styler蒸氣電子衣櫥還具備室內除濕功能，只要開啟除濕模式，同時將衣櫥外門開啟，即可在11坪空間內擁有每日10L的除濕效果。

LG Styler蒸氣電子衣櫥內建智慧Wi-Fi 功能，可透過LG ThinQ App下載各種特殊衣服材質護理模式，隨時精準地掌握使用行程。圖／台灣LG電子提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥內建智慧Wi-Fi 功能，可透過LG ThinQ App下載各種特殊衣服材質護理模式，隨時精準地掌握使用行程。圖／台灣LG電子提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥亞麻紋象牙白特調色，建議售價54,900元，將於2021年2月上旬正式上市。圖／台灣LG電子提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥亞麻紋象牙白特調色，建議售價54,900元，將於2021年2月上旬正式上市。圖／台灣LG電子提供
藝人吳姍儒分享使用LG Styler蒸氣電子衣櫥的神奇效果。圖／台灣LG電子提供
藝人吳姍儒分享使用LG Styler蒸氣電子衣櫥的神奇效果。圖／台灣LG電子提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版奢華鏡面款，建議售價69,900元。圖／台灣LG電子提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS版奢華鏡面款，建議售價69,900元。圖／台灣LG電子提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥同時具備室內除濕功能，給消費者衣物及室內空間乾爽清新。圖／台灣LG電子提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥同時具備室內除濕功能，給消費者衣物及室內空間乾爽清新。圖／台灣LG電子提供

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