侯佩岑「堅果色系穿搭」繽紛溫暖 展現紅底鞋浪漫女人味

溫暖的開心果綠、柑橘色調，飽滿搶眼，讓侯佩岑近日穿搭有著飽和度高的暖冬色彩，穿出搶眼造型，也表現了Christian Louboutin紅底鞋秋冬色系鞋款的別致，有彩繪玻璃般的繽紛，也表現鮮果色系的夢幻浪漫。

侯佩岑在IG曬出長腿纖瘦照，橘色裙裝來自西班牙高訂品牌Isabel Sanchis Haute Couture，如同花瓣縐褶的上半身，打造溫柔而獨特的結構，搭配綠絲絨金色鉚釘高跟鞋，散發花草綻放的鮮豔奪目感；另一套服裝則是網紅最愛的澳洲品牌C/MEO COLLECTIVE，半身裙的腰間設計相當帥氣，配襯的陽光黃鞋履，為一身開心果綠的色調帶來中性溫暖的視覺，讓侯佩岑用「綠意盎然」來表達這套視覺宜人的穿搭。