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侯佩岑「堅果色系穿搭」繽紛溫暖 展現紅底鞋浪漫女人味

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
侯佩岑以多彩的Christian Louboutin秋冬鞋履搭出多款造型。圖／取自IG
侯佩岑以多彩的Christian Louboutin秋冬鞋履搭出多款造型。圖／取自IG

溫暖的開心果綠、柑橘色調，飽滿搶眼，讓侯佩岑近日穿搭有著飽和度高的暖冬色彩，穿出搶眼造型，也表現了Christian Louboutin紅底鞋秋冬色系鞋款的別致，有彩繪玻璃般的繽紛，也表現鮮果色系的夢幻浪漫。

侯佩岑在IG曬出長腿纖瘦照，橘色裙裝來自西班牙高訂品牌Isabel Sanchis Haute Couture，如同花瓣縐褶的上半身，打造溫柔而獨特的結構，搭配綠絲絨金色鉚釘高跟鞋，散發花草綻放的鮮豔奪目感；另一套服裝則是網紅最愛的澳洲品牌C/MEO COLLECTIVE，半身裙的腰間設計相當帥氣，配襯的陽光黃鞋履，為一身開心果綠的色調帶來中性溫暖的視覺，讓侯佩岑用「綠意盎然」來表達這套視覺宜人的穿搭。

Christian Louboutin以豐富色調為秋冬季揭開序幕，Hot Chick高跟涼鞋等經典款鞋履以亮麗的陽光黃、紅鶴粉、閃亮白等色系，為陰鬱冬日帶來活潑氛圍；鞋緣的荷葉邊輪廓，則是賦予個性鮮明的Christian Louboutin些許女人味。Mondori彩色拼接涼鞋，擷取自彩繪玻璃的復古情懷，也如同魔術方塊一樣，拼接出俏皮藝術的品味。

侯佩岑出席活動時身穿Mondori彩色拼接高跟涼鞋，34,900元。圖／取自IG
侯佩岑出席活動時身穿Mondori彩色拼接高跟涼鞋，34,900元。圖／取自IG
Mondori彩色拼接高跟涼鞋，34,900元。圖／Christian Louboutin提供
Mondori彩色拼接高跟涼鞋，34,900元。圖／Christian Louboutin提供
侯佩岑身穿西班牙高訂品牌Isabel Sanchis Haute Couture裙裝，搭配Christian Louboutin O Pigalle綠絲絨鉚釘高跟鞋。圖／取自IG
侯佩岑身穿西班牙高訂品牌Isabel Sanchis Haute Couture裙裝，搭配Christian Louboutin O Pigalle綠絲絨鉚釘高跟鞋。圖／取自IG
O Pigalle綠絲絨鉚釘高跟鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
O Pigalle綠絲絨鉚釘高跟鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
侯佩岑出席活動時身穿Mondori彩色拼接高跟涼鞋，34,900元。圖／取自IG
侯佩岑出席活動時身穿Mondori彩色拼接高跟涼鞋，34,900元。圖／取自IG
侯佩岑身穿網紅愛牌C/MEO COLLECTIVE，搭襯Christian Louboutin Hot Chick檸檬黃高跟鞋25,000元。圖／取自IG
侯佩岑身穿網紅愛牌C/MEO COLLECTIVE，搭襯Christian Louboutin Hot Chick檸檬黃高跟鞋25,000元。圖／取自IG
Hot Chick檸檬黃高跟鞋，25,000元。圖／Christian Louboutin提供
Hot Chick檸檬黃高跟鞋，25,000元。圖／Christian Louboutin提供

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