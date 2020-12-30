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新旅遊平台「立榮假期」推國旅限量優惠 機+酒2千有找

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長汎旅行社自2021年元旦起正式接手立榮假期總代理，與立榮航空聯手打造全新旅遊平台，主打「即訂即開」的「一站式購足」服務。圖／長汎旅行社提供
長汎旅行社自2021年元旦起正式接手立榮假期總代理，與立榮航空聯手打造全新旅遊平台，主打「即訂即開」的「一站式購足」服務。圖／長汎旅行社提供

長汎旅行社自明年1月1日起正式接手立榮假期總代理，與立榮航空聯手打造全新旅遊平台，主打即訂即開的一站式購足服務，以當下最便宜的票價，立即完成機加酒訂購，還可一次完成加購旅遊行程及租車等客製化服務。長汎旅行社說，為慶祝新平台上線，特別推出「國內旅遊機加酒2千有找」的限量優惠價，讓旅客以實惠的價格，享受便利超值的旅遊。

立榮航空董事長林志忠表示，立榮假期全新旅遊平台上線後，將提供多項豐富的旅遊元件，不僅讓旅客一站式輕鬆購足，還能隨心選配亮點行程、組合多元化產品，深度感受台灣之美。

長汎旅行社董事長陳憲弘也表示，接下立榮假期總代理的首要目標就是要緊密整合長榮集團的旅遊運輸網絡，並串聯上下游的供應商，提供最符合旅人需求的精緻服務，並一次整合各通路的優惠，回饋廣大的消費者。

長汎旅行社說，為歡慶新平台上線，立榮假期將推出限期三周促銷活動，活動期間自2021年1月1日至1月21日止，祭出限量超值優惠「國內機加酒1,777元起」、「刷指定信用卡最高回饋10％」等多項超值優惠，活動期間完成訂購者，還有機會抽中立榮航空不限航點來回機票，消費者可趁早規劃寒假、農曆春節等假期，也可提早卡位每年人氣爆表的澎湖花火節、馬祖藍眼淚以及金門迎城隍等熱門旅遊產品。

立榮航空與長汎旅行社雙方聯手打造「立榮假期」全新旅遊平台，將走訪金門、馬祖及澎湖等熱門旅遊景點，深度探索台灣之美。圖／長汎旅行社提供
立榮航空與長汎旅行社雙方聯手打造「立榮假期」全新旅遊平台，將走訪金門、馬祖及澎湖等熱門旅遊景點，深度探索台灣之美。圖／長汎旅行社提供

旅行社 立榮航空

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