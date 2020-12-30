少女們的青春！最後一間「DAZZLING蜜糖吐司」熄燈

已經有11年歷史、吸引眾多少女登門用餐、打卡的蜜糖吐司名店「DAZZLING café」，近期公告僅存的「台北東區店」將於1月25日結束營業，未來再尋覓地點重新出發。另外為了感謝粉絲支持，1月1日至1月25日期間，只要出示過去在DAZZLING café所拍攝的照片，即可獲得免費的「蜜糖限量禮包」。

創立於2009年的DAZZLING café，以華麗的蜜糖吐司為招牌，成為當時的蜜糖吐司先驅，加上浪漫氛圍的用餐環境，成為當時的打卡熱門餐廳，常可見到長長的人龍在門口排隊等候。全盛時期，DAZZLING在台北東區、火車站以及高雄均有門市，但在2019年時，陸續收掉北車與高雄店，目前僅存台北東區門市。

業者表示，東區店將於1月25日停業整修，未來會再另尋地點開設門市，不會讓DAZZLING café的品牌消失。而在1月1日至1月25日期間，DAZZLING也將舉行Back to DAZZLING同學會活動，只要顧客帶上過去在DAZZLING所拍攝的照片到店消費，即可獲得「蜜糖限量禮包」（限量150組），現場亦會販售絕版的週邊商品。