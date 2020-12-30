飯店業攻跨年煙火商機 祭出多款優惠專案搶客

飯店業搶攻跨年商機，晶華、遠東飯店、台北喜來登在12月31日都非常熱鬧繽紛。晶華推出龍蝦牛排相伴，城市秘境直擊101煙火，遠東飯店全力搶攻101煙火商機，另外，台北喜來登大飯店跨年有特別推出十二廚宵夜場「2021跨年音樂派對」，寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳於12月31日跨年當晚推出「璨耀星空 2021！」；漢來美食搶攻大港橋的絢麗煙火。

台北101跨年煙火秀堪稱全台最吸晴的跨年活動，每年都會吸引百萬人前往朝聖，鄰近飯店也積極把握年度最後一檔的聚餐或住宿商機，推出多款優惠專案搶客。另外，君品的雲軒西餐廳semi buffer餐枱上的甜點，會出牛年和2021數字等造型的甜點做為應景氛圍，讓大家感受到新年度到來的喜悅。

晶華酒店推出，想要近距離欣賞101煙火，可以不用在信義區人擠人，也可以不用花大錢入住酒店方案，位於信義區誠品書店六樓的Just Grill坐擁一片城市秘境，即日起推出「跨年煙火海陸派對」活動，12月31日晚間9點至凌晨12點半、每人5,500元起，即可於餐廳內大啖龍蝦與牛排、暢飲知名酒莊葡萄酒、隨著熱情的電音，前往位於誠品大樓七樓的景觀花園，現場直擊精彩萬分的跨年煙火秀，迎接2021年的來臨。

晶華表示，位於台北信義區誠品書店六樓的Just Grill，擁有地利優勢，挑高兩層樓、正對101大樓的無敵落地窗景，佐以CP值超高的炭烤牛排與精緻海鮮，每到跨年夜總是高朋滿座，接近午夜時，Just Grill的服務人員將貼心地引領賓客們前往位於誠品大樓七樓的景觀花園，一邊品啜迎賓飲品、一邊期待凌晨12點的倒數時刻，近距離欣賞一年一度、熱鬧非凡的101煙火大秀，迎接2021年的到來。另外，晶華知名的Robin's鐵板燒，也因為有不少客人來信詢問，跨年有沒有特別餐點，當天主廚現場專業烹調的跨年節慶大餐，享受有美食相伴的歡愉佳節。

台北喜來登大飯店跨年有特別推出十二廚宵夜場「2021跨年音樂派對」，活動於跨年當晚22：30至隔日00：30，提供各國派對小食與各式紅白酒、啤酒、果汁等飲品無限暢飲，精緻派對禮包道具一份，以及倒數時刻從天而降的夢幻氣球海，與總價值超過30萬元的眾多好禮抽獎，有機會獲得價值萬元套房住宿券等大獎，當晚更邀請知名樂團現場演唱中英文組曲，帶領全場狂歡一整夜 。

遠東飯店搶攻101煙火商機，也有一半的房間可以看到101煙火，煙火房一間難求，飯店還推出三種不同類型的跨年派，包含頂樓池畔搖擺由知名DJ主持的跨年派對；也是可以看到101煙火的馬可波羅酒廊有Live樂團霓虹跨年派對；另外，就算看不到煙火，也可以邀好友一起聚的大廳茶軒聆廳爵士輕音樂參加跨年倒數派對，這三個場地都有無限暢飲酒水和派對輕食。

台北寒舍艾美酒店北緯二十五，於12月31日晚間9點半至凌晨1點熱鬧呈獻「倒數香檳暢飲」。盡情無限享用法國殿堂級香檳巴黎之花（Perrier-Jouët）、紅白酒、威士忌、啤酒及各式雞尾酒與軟性飲品等，微醺滋味中品嚐由莫札瑞拉、布里、戈達等多款香醇濃郁起司組成的「綜合起司拼盤」，以及猶如紅寶石般鮮嫩欲滴的「新鮮草莓盤」。同時更加碼贈送寒舍艾麗酒店7樓煙火秀VIP觀賞資格，在猶如都市秘境中的戶外花園，欣賞台北101的璀璨煙花照亮信義區夜空。

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳於12月31日跨年當晚推出「璨耀星空 2021！」，包含晚間6點至9點「歲末晚餐」，以及增加晚間10點至凌晨1點「倒數餐期」。「倒數餐期」以全自助餐檯方式呈獻海陸豐餚，除可品嚐到極致美味的「爐烤美國和牛肋眼牛排」料理以及繽紛甜點之外，更特別獻上多道限定菜色；此外，更加碼享受法國頂級香檳巴黎之花（Perrier-Jouët）、紅酒、啤酒等多款酒類無限暢飲，最要，在倒數時刻，賓客可移動至7樓戶外空中花園倒數跨年，近距離觀賞燦爛奪目的台北101煙火秀，共同迎接璀璨美好的新年。