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闊氣！孫芸芸穿兩萬六DIOR鞋踩小強？木村心美、Jisoo也愛Oblique緹花
孫芸芸向來都走很前面，近日在IG放上身穿DIOR Oblique拖鞋的照片，除了驚人的筷子腿被粉絲說是「傳說中的鳥仔腳」之外，還有爆笑留言「踩小強的概念」，孫芸芸本人也噴淚笑回「超像」！一眾DIOR好友木村心美（Cocomi）、Jisoo和關穎近期也都選搭了Oblique Tapestry簇絨刺繡系列單品，各自展現穿搭樂趣。
BLACKPINK Jisoo在Rose的應援餐車前，背了一個相當帥氣的2021春季包款，是出自男裝系列，也是DIOR全新原創材質Oblique Tapestry簇絨刺繡，以織錦掛毯效果呈現羊毛紗簇織的全新風貌，靈感源自經典Dior Oblique圖騰，羊毛刺繡手法則展現工匠技藝，廣泛運用於馬鞍軟包、後背包和經典B23休閒鞋，Jisoo選搭的男性包款即是來自此全新工藝；關穎身上背的，則是骨董包款，也是經典Oblique緹花的樣貌。
孫芸芸的Dior Chez Moi涼鞋為限量單品，藍色絲絨鞋面、鞋墊都繡有標誌Oblique圖案，鞋底裝飾迪奧先生的幸運星；木村心美身上的藍色羽絨外套可兩面穿，剛好和秀智成為一組示範穿搭，運用絎縫科技塔夫綢製成，一面是Dior Oblique圖案，另一面則是DIOR經典藍綴以Christian Dior標誌緹花，運動風束帶設計讓木村心美穿起來相當可愛，也為冬天帶來暖融融的氣息。
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