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闊氣！孫芸芸穿兩萬六DIOR鞋踩小強？木村心美、Jisoo也愛Oblique緹花

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
BLACKPINK的Jisoo、孫芸芸、木村心美都詮釋Dior Oblique系列相關單品。圖／取自IG
BLACKPINK的Jisoo、孫芸芸、木村心美都詮釋Dior Oblique系列相關單品。圖／取自IG

孫芸芸向來都走很前面，近日在IG放上身穿DIOR Oblique拖鞋的照片，除了驚人的筷子腿被粉絲說是「傳說中的鳥仔腳」之外，還有爆笑留言「踩小強的概念」，孫芸芸本人也噴淚笑回「超像」！一眾DIOR好友木村心美（Cocomi）、Jisoo和關穎近期也都選搭了Oblique Tapestry簇絨刺繡系列單品，各自展現穿搭樂趣。

BLACKPINK Jisoo在Rose的應援餐車前，背了一個相當帥氣的2021春季包款，是出自男裝系列，也是DIOR全新原創材質Oblique Tapestry簇絨刺繡，以織錦掛毯效果呈現羊毛紗簇織的全新風貌，靈感源自經典Dior Oblique圖騰，羊毛刺繡手法則展現工匠技藝，廣泛運用於馬鞍軟包、後背包和經典B23休閒鞋，Jisoo選搭的男性包款即是來自此全新工藝；關穎身上背的，則是骨董包款，也是經典Oblique緹花的樣貌。

孫芸芸的Dior Chez Moi涼鞋為限量單品，藍色絲絨鞋面、鞋墊都繡有標誌Oblique圖案，鞋底裝飾迪奧先生的幸運星；木村心美身上的藍色羽絨外套可兩面穿，剛好和秀智成為一組示範穿搭，運用絎縫科技塔夫綢製成，一面是Dior Oblique圖案，另一面則是DIOR經典藍綴以Christian Dior標誌緹花，運動風束帶設計讓木村心美穿起來相當可愛，也為冬天帶來暖融融的氣息。

藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套，17萬5,000元。圖／取自DIOR官網
藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套，17萬5,000元。圖／取自DIOR官網
木村心美身穿藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套。圖／取自IG
木村心美身穿藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套。圖／取自IG
BLACKPINK的Jisoo詮釋Dior Oblique Tapestry藍黑簇絨刺繡馬鞍軟包，19萬元。圖／取自IG
BLACKPINK的Jisoo詮釋Dior Oblique Tapestry藍黑簇絨刺繡馬鞍軟包，19萬元。圖／取自IG
木村心美身穿藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套。圖／取自IG
木村心美身穿藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套。圖／取自IG
秀智身穿藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套。圖／取自IG
秀智身穿藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套。圖／取自IG
孫芸芸腳上穿的是Dior Chez Moi涼鞋，26,000元。圖／取自IG
孫芸芸腳上穿的是Dior Chez Moi涼鞋，26,000元。圖／取自IG
木村心美身穿藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套。圖／取自IG
木村心美身穿藍色絎縫及雙面Dior Oblique羽絨外套。圖／取自IG
DIOR全新Dior Oblique Tapestry簇絨刺繡。圖／DIOR提供
DIOR全新Dior Oblique Tapestry簇絨刺繡。圖／DIOR提供
DIOR全新Dior Oblique Tapestry簇絨刺繡。圖／DIOR提供
DIOR全新Dior Oblique Tapestry簇絨刺繡。圖／DIOR提供
Dior Oblique Tapestry藍黑簇絨刺繡馬鞍軟包，19萬元。圖／DIOR提供
Dior Oblique Tapestry藍黑簇絨刺繡馬鞍軟包，19萬元。圖／DIOR提供
Dior Chez Moi涼鞋，26,000元。圖／取自DIOR官網
Dior Chez Moi涼鞋，26,000元。圖／取自DIOR官網
BLACKPINK的Jisoo詮釋Dior Oblique Tapestry藍黑簇絨刺繡馬鞍軟包，19萬元。圖／取自IG
BLACKPINK的Jisoo詮釋Dior Oblique Tapestry藍黑簇絨刺繡馬鞍軟包，19萬元。圖／取自IG
關穎選搭DIOR經典Oblique包款。圖／取自IG
關穎選搭DIOR經典Oblique包款。圖／取自IG

Dior

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