闊氣！孫芸芸穿兩萬六DIOR鞋踩小強？木村心美、Jisoo也愛Oblique緹花

孫芸芸向來都走很前面，近日在IG放上身穿DIOR Oblique拖鞋的照片，除了驚人的筷子腿被粉絲說是「傳說中的鳥仔腳」之外，還有爆笑留言「踩小強的概念」，孫芸芸本人也噴淚笑回「超像」！一眾DIOR好友木村心美（Cocomi）、Jisoo和關穎近期也都選搭了Oblique Tapestry簇絨刺繡系列單品，各自展現穿搭樂趣。

BLACKPINK Jisoo在Rose的應援餐車前，背了一個相當帥氣的2021春季包款，是出自男裝系列，也是DIOR全新原創材質Oblique Tapestry簇絨刺繡，以織錦掛毯效果呈現羊毛紗簇織的全新風貌，靈感源自經典Dior Oblique圖騰，羊毛刺繡手法則展現工匠技藝，廣泛運用於馬鞍軟包、後背包和經典B23休閒鞋，Jisoo選搭的男性包款即是來自此全新工藝；關穎身上背的，則是骨董包款，也是經典Oblique緹花的樣貌。