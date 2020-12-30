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跨年喝什麼？ 來杯名人加持的香檳

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
跨年倒數，手上少不了一杯代表歡慶的香檳。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
跨年倒數，手上少不了一杯代表歡慶的香檳。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

跨年倒數，手上少不了一杯香檳。一邊看跨年煙火，一邊以手上的香檳舉杯，慶祝新的一年到來，更是人生中的美好時刻。要用什麼香檳來跨年，你選好了嗎？讓我們來看看這些熱愛香檳的大人物，在人生中重要的時刻，都喝什麼樣的香檳來慶祝。

據說拿破崙每次征戰沙場之前，都要來到酩悅（Moët & Chandon）香檳的酒窖，暢飲他最愛的香檳。香檳不但為他帶來勝利，也替香檳帶來「勝利之酒」的美譽。而拿破崙在1815年滑鐵盧戰役中遭到慘敗，有一說是因為他事前沒有喝香檳。

而風味濃郁的庫克（Krug）香檳，號稱「香檳界的勞斯萊斯」，則是知名小說家海明威、與服裝設計大師香奈兒的最愛。海明威住在巴黎Crillon旅館時，每天一大早都會叫人送兩瓶庫克香檳到他的房間去。

007情報員龐德雖是虛擬人物，但對伯蘭爵（Bollinger）香檳的喜愛始終如一。從1973年的007電影《生死關頭》至今，伯蘭爵香檳是007系列電影中龐德永遠的最愛；不管飾演龐德的男演員已經換過多少代，龐德手上的伯蘭爵香檳卻至今沒變過。

口感帶著清新酸度的拍譜（Piper Heidsieck）香檳，就是性感女神女神瑪麗蓮夢露的最愛。她曾經說過：「我晚上只擦Chanel No.5，早上只喝拍譜香檳。」相對於一般無年份香檳只窖藏15個月就出廠販售，拍譜香檳堅持存放24個月，因此口感更濃郁，氣泡更綿密。

前英國首相邱吉爾叼根雪茄的形象深植人心，他對保羅傑（Pol Roger）香檳的喜愛同樣聲名遠播。他曾經說過：「不管得意失意的時候，在我的生命中都不能沒有香檳。」

保羅傑香檳甚至在邱吉爾過世後，發行一款以「Cuvee Sir Winston Churchill」為名的年份香檳，並刻意採用黑色酒標來紀念邱吉爾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

伯蘭爵香檳是007情報員龐德的最愛。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
伯蘭爵香檳是007情報員龐德的最愛。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
拿破崙每次征戰沙場之前，都要來一點酩悅香檳。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
拿破崙每次征戰沙場之前，都要來一點酩悅香檳。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
拍譜香檳（左）與保羅傑香檳，分別因爲受到瑪麗蓮夢露與邱吉爾的喜愛而舉世知名。圖／摘自Piper Heidsieck、Pol Roger官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
拍譜香檳（左）與保羅傑香檳，分別因爲受到瑪麗蓮夢露與邱吉爾的喜愛而舉世知名。圖／摘自Piper Heidsieck、Pol Roger官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

跨年 電影 海明威

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