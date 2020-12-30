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豬肝加量50%、年菜降3000！56年「青葉」復活更親民

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
經過短暫休息，青葉已於12月30日重新開幕。記者陳睿中／攝影
經過短暫休息，青葉已於12月30日重新開幕。記者陳睿中／攝影

今年10月短暫歇業的老字號台菜餐廳「青葉台灣料理」，自即日起重新開幕營業，正式回歸市場。業者透露，休息期間進行廚房硬體升級並調整菜單，現行菜單除了保有經典菜色之外，也新增蒜苗炒牛筋、尖椒螺片等新料理，並有部份菜色升級。例如招牌的「香煎豬肝」，價格不變，但是份量增加50%，更顯超值。

經過短暫的休息，創業56年的青葉餐廳已於12月30日正式重新開幕，股東之一的楊麗花也親臨現場，與在場的賓客們互動、話家常。為了感謝民眾的支持，楊麗花於開幕活動上抽出「全桌用餐免費」的大獎。結果得獎者出爐時，楊麗花發現該桌是自己的忠實粉絲與熟客，直呼「這桌本來就該請客！」立刻再加碼抽出一桌享「全桌免費」，令場面更顯熱絡。

青葉店內規劃有約150席座位，可安排6～14人不等的包廂空間。業者表示，歇業期間店內仍進行一連串調整作業，並也持續支付員工薪水。重新開幕後，除了門口新增以霓虹燈打造的打卡牆、調整部份配色細節之外，整體的環境無重大異動，菜單品項則略有縮減，但仍留有百餘道經典菜色。

不僅維持原本的口味，青葉的新菜單有部份菜色以「加量不加價」、「升級不加價」等方式回饋顧客。例如「香煎豬肝」的份量增添50%，價格仍維持268元；「紅燒魚片」、「糖醋魚片」等菜色，也將魚片從台灣鯛更換為鱸魚，帶來更細緻的口感，價格不變。亦有部份菜色售價調降1成，讓消費者實質有感。除此之外，青葉也將蒜苗炒牛筋、尖椒螺片等私房菜登上檯面，增添新選擇。

青葉表示，重開幕當日來客數約7成滿，接下來的假日訂位也已有5成，並且持續增加當中。隨著農曆新年即將到來，店內也供應年菜料理。尤其今年重新設計菜色，原價19,800元的桌菜方案，降為16,800元；12,800元的方案，則降為10,800元，用餐門檻更低。

重新開幕當日，楊麗花親至現場向賓客至上謝意。記者陳睿中／攝影
重新開幕當日，楊麗花親至現場向賓客至上謝意。記者陳睿中／攝影
青葉台灣料理重新開幕，同樣提供百餘道經典料理。記者陳睿中／攝影
青葉台灣料理重新開幕，同樣提供百餘道經典料理。記者陳睿中／攝影
重新開幕後新推出的「蒜苗炒牛筋」。記者陳睿中／攝影
重新開幕後新推出的「蒜苗炒牛筋」。記者陳睿中／攝影
招牌的香煎豬肝，份量增加50%，價格不變，每份268元。記者陳睿中／攝影
招牌的香煎豬肝，份量增加50%，價格不變，每份268元。記者陳睿中／攝影

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