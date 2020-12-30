豬肝加量50%、年菜降3000！56年「青葉」復活更親民

今年10月短暫歇業的老字號台菜餐廳「青葉台灣料理」，自即日起重新開幕營業，正式回歸市場。業者透露，休息期間進行廚房硬體升級並調整菜單，現行菜單除了保有經典菜色之外，也新增蒜苗炒牛筋、尖椒螺片等新料理，並有部份菜色升級。例如招牌的「香煎豬肝」，價格不變，但是份量增加50%，更顯超值。

經過短暫的休息，創業56年的青葉餐廳已於12月30日正式重新開幕，股東之一的楊麗花也親臨現場，與在場的賓客們互動、話家常。為了感謝民眾的支持，楊麗花於開幕活動上抽出「全桌用餐免費」的大獎。結果得獎者出爐時，楊麗花發現該桌是自己的忠實粉絲與熟客，直呼「這桌本來就該請客！」立刻再加碼抽出一桌享「全桌免費」，令場面更顯熱絡。

青葉店內規劃有約150席座位，可安排6～14人不等的包廂空間。業者表示，歇業期間店內仍進行一連串調整作業，並也持續支付員工薪水。重新開幕後，除了門口新增以霓虹燈打造的打卡牆、調整部份配色細節之外，整體的環境無重大異動，菜單品項則略有縮減，但仍留有百餘道經典菜色。

不僅維持原本的口味，青葉的新菜單有部份菜色以「加量不加價」、「升級不加價」等方式回饋顧客。例如「香煎豬肝」的份量增添50%，價格仍維持268元；「紅燒魚片」、「糖醋魚片」等菜色，也將魚片從台灣鯛更換為鱸魚，帶來更細緻的口感，價格不變。亦有部份菜色售價調降1成，讓消費者實質有感。除此之外，青葉也將蒜苗炒牛筋、尖椒螺片等私房菜登上檯面，增添新選擇。