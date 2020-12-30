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派對奢華全靠她！Harry Winston鑽石項鍊貴氣爆表！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston的Forget-Me-Not Lariat鑽石項鍊，帶來婉約、古典的內斂氣質，並有藍寶石、粉紅剛玉兩種組合。圖 / Harry Winston提供（合成圖）。
Harry Winston的Forget-Me-Not Lariat鑽石項鍊，帶來婉約、古典的內斂氣質，並有藍寶石、粉紅剛玉兩種組合。圖 / Harry Winston提供（合成圖）。

年末時節，總是與家人、友朋相聚的團圓時刻。派對聚會上，一件鑽石項鍊除了帶來閃耀光芒，更是自信的具象展現，更是全身造型的最佳伴手。有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期推薦多款鑽石項鍊，嘗試為女性在年末派對場合，更添奢華氣場。

Forget-Me-Not Lariat鑽石項鍊，為配戴者示範了一種婉約、古典的內斂氣質。交疊的鑽石項鍊，以清新輕小的藍寶石或粉紅剛玉小花間隔，全數鑲嵌以177顆馬眼形鑽石，雋永而亮麗；同樣帶有「花草」聯想的Lily Custer系列，則將百合的三辦式特色，以鏤空的形式呈現，帶來優雅大方、不失活潑輕快的風格。

Water系列的River鑽石項鍊則是一次華麗、飽滿的感情流洩。Harry Winston的珠寶工匠將花式切工及密釘排列鑽石，以手工鑲嵌於繁複、纖細的鉑金絲線上，439顆總重約22.63克拉圓形明亮式切工鑽石、22顆總重約21.03克拉馬眼型切工鑽石及8顆總重約10.32克拉水滴型切工鑽石，一同呈現了一方流動感鮮明的鑽石星海，如海面上翻騰的薄霧水氣。像翻騰的情感與美好的記憶，從2020流向2021，直至美妙的遠方未來。

Harry Winston的Forget-Me-Not Lariat鑽石項鍊，粉紅剛玉款，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston的Forget-Me-Not Lariat鑽石項鍊，粉紅剛玉款，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston Lily Cluster鉑金鑽石項鍊，以619顆圓形明亮式切工鑽石，像是在頸間開啟了一方勝放的百合花園，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston Lily Cluster鉑金鑽石項鍊，以619顆圓形明亮式切工鑽石，像是在頸間開啟了一方勝放的百合花園，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Water頂級珠寶系列River鑽石珠寶項鍊，鑲嵌439顆總重約22.63克拉圓形明亮式切工鑽石、22顆總重約21.03克拉馬眼型切工鑽石及8顆總重約10.32克拉水滴型切工鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Water頂級珠寶系列River鑽石珠寶項鍊，鑲嵌439顆總重約22.63克拉圓形明亮式切工鑽石、22顆總重約21.03克拉馬眼型切工鑽石及8顆總重約10.32克拉水滴型切工鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。

鑽石 珠寶 派對

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