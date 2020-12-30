派對奢華全靠她！Harry Winston鑽石項鍊貴氣爆表！

年末時節，總是與家人、友朋相聚的團圓時刻。派對聚會上，一件鑽石項鍊除了帶來閃耀光芒，更是自信的具象展現，更是全身造型的最佳伴手。有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期推薦多款鑽石項鍊，嘗試為女性在年末派對場合，更添奢華氣場。

Forget-Me-Not Lariat鑽石項鍊，為配戴者示範了一種婉約、古典的內斂氣質。交疊的鑽石項鍊，以清新輕小的藍寶石或粉紅剛玉小花間隔，全數鑲嵌以177顆馬眼形鑽石，雋永而亮麗；同樣帶有「花草」聯想的Lily Custer系列，則將百合的三辦式特色，以鏤空的形式呈現，帶來優雅大方、不失活潑輕快的風格。