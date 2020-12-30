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Hebe少女心再噴發！ HOROYOI草莓沙瓦限期回歸
搶在2020年即將結束的此刻，令人少女心大噴發的「HOROYOI微醉草莓沙瓦」啟動限時回歸，在7-11展開獨賣，與品牌合作長達8年之久的田馥甄Hebe也現身站台，為今年冬天增添醉人的浪漫色彩。
「HOROYOI微醉」更首度與東區知名的無聊咖啡展開聯名合作，不僅推出兩款限量特調「初戀的莓好——微醉草莓沙瓦特調」以及「雪地的相遇——微醉白色沙瓦特調」，更將咖啡廳搖身一變打造成「HOROYOI 微醉祕密花園」，吸引粉絲拍照打卡，希望借重社群擴散影響力。
品牌代言人Hebe在記者會上表示：「跟微醉已經有多年合作的默契，微醉對我來說就像是陪伴多年的朋友一樣，非常熟悉。其中草莓沙瓦和白色沙瓦的色彩好似慶祝年末年初一般，滿溢冬日的浪漫氛圍，很適合與好友或家人一同飲用，分享屬於冬季的微醉浪漫。」
「初戀的莓好——微醉草莓沙瓦特調」在杯中加入整顆莓果及草莓冰球，再撒上玫瑰花瓣，入口後草莓的香濃甜美滋味在口中完美釋放，尾韻淡淡的花香，讓人彷彿漫步草莓花園。
「雪地的相遇——微醉白色沙瓦特調」，香草冰淇淋的香甜與微醉剛剛好的搖曳感，交織出迷人風味，再加上蝶豆花夢幻般的漸層，就如同初雪般的令人心醉。
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