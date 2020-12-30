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許路兒拍照比YA可愛不老派 MICHAEL KORS和Jérôme Dreyfusst金屬包都超閃
正值歲末，嶄新的一年即將到來，告別灰暗傷感的2020，在邁入2021之際，許路兒以星星毛衣搭襯MICHAEL KORS閃亮亮的Soho包款，祈願新年有亮麗的開端；而法國設計師品牌Jérôme Dreyfuss也推出香檳金、星鑽系列的亮澤手袋，帶來燦爛好心情。
MICHAEL KORS的光澤系列包款以「造就你成為最耀眼的一顆星（What Makes a Star）」為主題，在洋溢著派對歡樂氛圍的跨年時光，閃耀獨特魅力。之中的Soho系列靈感來自紐約蘇活區，在六○年代匯聚了藝術家工作室，爾後也成為時尚精品和藝廊的區域；Soho包款以精緻的絎縫工藝表現紐約的城市天際線，選用小牛皮或小羊皮製作，許路兒表示，「Soho銀色亮片包，尺寸平時外出或過節聚餐都剛剛好，大手機都可以輕鬆地放進去呀，很重要！」她以俏皮的YA手勢展現好心情，整體造型活潑亮眼。
而法國設計師Jérôme Dreyfuss以男生的名字為包款命名，用以象徵包包就像女孩的情人，近期也以經典Lulu手袋打造香檳金款式，這是適合小個子女孩的包款，備有可調節長度的皮革鍊帶、肩膀處以加寬的皮革肩帶增加舒適度，共有2個尺寸；耀眼金屬感除了跨年可用作派對穿搭，也是不退流行的元素，平日可用來展現自信氣場，奧地利網紅Ina Schulz就選搭了中型Lulu尺寸，洋溢冬日既奢華又溫暖的氛圍。
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