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許路兒拍照比YA可愛不老派 MICHAEL KORS和Jérôme Dreyfusst金屬包都超閃

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
許路兒選搭MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，Jérôme Dreyfuss也有光澤金屬表現的包款。圖／品牌提供及取自IG
許路兒選搭MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，Jérôme Dreyfuss也有光澤金屬表現的包款。圖／品牌提供及取自IG

正值歲末，嶄新的一年即將到來，告別灰暗傷感的2020，在邁入2021之際，許路兒以星星毛衣搭襯MICHAEL KORS閃亮亮的Soho包款，祈願新年有亮麗的開端；而法國設計師品牌Jérôme Dreyfuss也推出香檳金、星鑽系列的亮澤手袋，帶來燦爛好心情。

MICHAEL KORS的光澤系列包款以「造就你成為最耀眼的一顆星（What Makes a Star）」為主題，在洋溢著派對歡樂氛圍的跨年時光，閃耀獨特魅力。之中的Soho系列靈感來自紐約蘇活區，在六○年代匯聚了藝術家工作室，爾後也成為時尚精品和藝廊的區域；Soho包款以精緻的絎縫工藝表現紐約的城市天際線，選用小牛皮或小羊皮製作，許路兒表示，「Soho銀色亮片包，尺寸平時外出或過節聚餐都剛剛好，大手機都可以輕鬆地放進去呀，很重要！」她以俏皮的YA手勢展現好心情，整體造型活潑亮眼。

而法國設計師Jérôme Dreyfuss以男生的名字為包款命名，用以象徵包包就像女孩的情人，近期也以經典Lulu手袋打造香檳金款式，這是適合小個子女孩的包款，備有可調節長度的皮革鍊帶、肩膀處以加寬的皮革肩帶增加舒適度，共有2個尺寸；耀眼金屬感除了跨年可用作派對穿搭，也是不退流行的元素，平日可用來展現自信氣場，奧地利網紅Ina Schulz就選搭了中型Lulu尺寸，洋溢冬日既奢華又溫暖的氛圍。

許路兒俏皮比YA選搭MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／取自IG
許路兒俏皮比YA選搭MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／取自IG
Jérôme Dreyfuss Charly小型星鑽銀山羊皮手袋，26,500元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
Jérôme Dreyfuss Charly小型星鑽銀山羊皮手袋，26,500元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
Jérôme Dreyfuss Lulu小型星鑽銀山羊皮手袋，23,900元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
Jérôme Dreyfuss Lulu小型星鑽銀山羊皮手袋，23,900元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
許路兒選搭MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／取自IG
許路兒選搭MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／取自IG
MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／MICHAEL KORS提供
許路兒選搭MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／取自IG
許路兒選搭MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包，18,700元。圖／取自IG
Jérôme Dreyfuss Porte Mobile星鑽銀小羊皮手機包，15,500元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
Jérôme Dreyfuss Porte Mobile星鑽銀小羊皮手機包，15,500元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
奧地利網紅Ina Schulz選搭Jérôme Dreyfuss中型Lulu香檳金蟒蛇壓紋犢牛皮手袋，33,500元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
奧地利網紅Ina Schulz選搭Jérôme Dreyfuss中型Lulu香檳金蟒蛇壓紋犢牛皮手袋，33,500元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
許路兒貼文表示MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包容量很剛好。圖／取自IG
許路兒貼文表示MICHAEL KORS Soho銀色亮片鍊帶包容量很剛好。圖／取自IG
MICHAEL KORS鉚釘星星迷你後背包，13,600元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS鉚釘星星迷你後背包，13,600元。圖／MICHAEL KORS提供

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