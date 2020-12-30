許路兒拍照比YA可愛不老派 MICHAEL KORS和Jérôme Dreyfusst金屬包都超閃

正值歲末，嶄新的一年即將到來，告別灰暗傷感的2020，在邁入2021之際，許路兒以星星毛衣搭襯MICHAEL KORS閃亮亮的Soho包款，祈願新年有亮麗的開端；而法國設計師品牌Jérôme Dreyfuss也推出香檳金、星鑽系列的亮澤手袋，帶來燦爛好心情。

MICHAEL KORS的光澤系列包款以「造就你成為最耀眼的一顆星（What Makes a Star）」為主題，在洋溢著派對歡樂氛圍的跨年時光，閃耀獨特魅力。之中的Soho系列靈感來自紐約蘇活區，在六○年代匯聚了藝術家工作室，爾後也成為時尚精品和藝廊的區域；Soho包款以精緻的絎縫工藝表現紐約的城市天際線，選用小牛皮或小羊皮製作，許路兒表示，「Soho銀色亮片包，尺寸平時外出或過節聚餐都剛剛好，大手機都可以輕鬆地放進去呀，很重要！」她以俏皮的YA手勢展現好心情，整體造型活潑亮眼。