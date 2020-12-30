上古神獸加持！ROGER DUBUIS鏤空陀飛輪 龍鳳大PK

看不見的事物並不代表不存在，形而上的空想異獸，透過神話、宗教信想，常為人們帶來更多的想像空間與樂趣。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）向東方文化致意，模擬龍、鳳兩種空想的上古神獸，加以精雕技藝，帶來兩款專賣店限定的重量級時間「藝」品。

透過差速器平均提升雙陀飛輪的效能，擁有301個零件的RD01SQ雙飛行陀飛輪機芯與RD510SQ機芯，具有更優異的精確度。鏤空的機芯經過圓形粒狀修飾，同時主夾板和橋板也經過日內瓦印記的標準，嚴格把關，因而在機芯的六點鐘方向具有象徵日內瓦印記的老鷹與鑰匙圖騰。