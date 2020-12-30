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上古神獸加持！ROGER DUBUIS鏤空陀飛輪 龍鳳大PK
看不見的事物並不代表不存在，形而上的空想異獸，透過神話、宗教信想，常為人們帶來更多的想像空間與樂趣。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）向東方文化致意，模擬龍、鳳兩種空想的上古神獸，加以精雕技藝，帶來兩款專賣店限定的重量級時間「藝」品。
透過差速器平均提升雙陀飛輪的效能，擁有301個零件的RD01SQ雙飛行陀飛輪機芯與RD510SQ機芯，具有更優異的精確度。鏤空的機芯經過圓形粒狀修飾，同時主夾板和橋板也經過日內瓦印記的標準，嚴格把關，因而在機芯的六點鐘方向具有象徵日內瓦印記的老鷹與鑰匙圖騰。
然而真正的重頭戲卻在兩款鏤空飛行陀飛輪腕表的精雕之美，「飛龍」與「舞鳳」的兩枚主題，透過工匠的想像力與巧手，將龍鱗的層次、龍爪的霸氣、舞鳳的飛揚羽翼和翱翔姿態，擬真呈現；兩款腕表將採全世界限量各8只生產，飛龍鏤空雙飛行陀飛輪腕表訂價約1,100萬元、舞鳳鏤空飛行陀飛輪腕表訂價約690萬元，並皆僅能於專賣店內購入。
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