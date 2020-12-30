快訊

元旦起非本國籍人士暫緩入境！ 本國籍居檢一戶僅住一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上古神獸加持！ROGER DUBUIS鏤空陀飛輪 龍鳳大PK

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Roger Dubuis舞鳳鏤空飛行陀飛輪腕表，玫瑰金、45毫米、手上鍊機芯、日內瓦印記、全球限量8只，專賣店限定，690萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis舞鳳鏤空飛行陀飛輪腕表，玫瑰金、45毫米、手上鍊機芯、日內瓦印記、全球限量8只，專賣店限定，690萬元。圖 / Roger Dubuis提供。

看不見的事物並不代表不存在，形而上的空想異獸，透過神話、宗教信想，常為人們帶來更多的想像空間與樂趣。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）向東方文化致意，模擬龍、鳳兩種空想的上古神獸，加以精雕技藝，帶來兩款專賣店限定的重量級時間「藝」品。

透過差速器平均提升雙陀飛輪的效能，擁有301個零件的RD01SQ雙飛行陀飛輪機芯與RD510SQ機芯，具有更優異的精確度。鏤空的機芯經過圓形粒狀修飾，同時主夾板和橋板也經過日內瓦印記的標準，嚴格把關，因而在機芯的六點鐘方向具有象徵日內瓦印記的老鷹與鑰匙圖騰。

然而真正的重頭戲卻在兩款鏤空飛行陀飛輪腕表的精雕之美，「飛龍」與「舞鳳」的兩枚主題，透過工匠的想像力與巧手，將龍鱗的層次、龍爪的霸氣、舞鳳的飛揚羽翼和翱翔姿態，擬真呈現；兩款腕表將採全世界限量各8只生產，飛龍鏤空雙飛行陀飛輪腕表訂價約1,100萬元、舞鳳鏤空飛行陀飛輪腕表訂價約690萬元，並皆僅能於專賣店內購入。

Roger Dubuis飛龍鏤空飛行陀飛輪腕表，玫瑰金、45毫米、手上鍊機芯、日內瓦印記、全球限量8只，專賣店限定，1,100萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis飛龍鏤空飛行陀飛輪腕表，玫瑰金、45毫米、手上鍊機芯、日內瓦印記、全球限量8只，專賣店限定，1,100萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis首創的雙陀飛輪機芯，是表廠的經典工藝特色。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis首創的雙陀飛輪機芯，是表廠的經典工藝特色。圖 / Roger Dubuis提供。
龍身與龍爪蟠踞於鏤空的陀飛輪機芯上，帶來無限的想像空間。圖 / Roger Dubuis提供。
龍身與龍爪蟠踞於鏤空的陀飛輪機芯上，帶來無限的想像空間。圖 / Roger Dubuis提供。

腕表 日內瓦 瑞士

延伸閱讀

時間轉轉樂！HAUTLENCE推出全新HL SPHERE二號作

黑色就是比較潮！愛彼雙擺輪鏤空腕表 黑金輝映

Grand Seiko迎合市場需求 讓頂級機芯腕表變親民了！

聖誕Blue不憂鬱 斯文風藍色腕表 暖冬獻心意

相關新聞

限時4天！7-ELEVEN熱美式買20送21 跨年夜推5防疫配套

氣溫驟降，跨年夜霸王及冷氣團來襲，7-ELEVEN搶攻暖商機，即日起至2021年1月2日OPEN POINT行動隨時取推...

麥克雞塊買1送1！麥當勞迎新年「免費送薯餅、熱咖啡」

隨著2020即將劃下句點、迎來2021年，台灣麥當勞也特別於元旦連假期間，推出一系列優惠活動，包括免費抽薯餅，還有麥克雞...

上古神獸加持！ROGER DUBUIS鏤空陀飛輪 龍鳳大PK

看不見的事物並不代表不存在，形而上的空想異獸，透過神話、宗教信想，常為人們帶來更多的想像空間與樂趣。瑞士高級鐘表品牌羅杰...

你GUCCI Pin了沒？GUCCIＸThe North Face A11限定開催

隨社群軟體興起、壯大，「打卡」已成為新世代生活日常。GUCCI以互動式數位地圖的圖釘為發想，自2019年起於世界各地重點...

PUMA繽紛配色新裝上身 蔡依林加碼秀吸睛美腿、纖腰

PUMA即將在2021年上市全新INTL GAME潮色大玩家系列服飾鞋履，依舊是由其代言人蔡依林Jolin先演繹，除了展...

網友推薦有感抗老！香奈兒3.5-DA醇萃拉提又推精華露

想要抗老，許多網友們都會推薦香奈兒的3.5-DA醇萃拉提系列，包括3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃、3.5-DA醇萃拉提彈力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。