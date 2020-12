你GUCCI Pin了沒？GUCCIＸThe North Face A11限定開催

隨社群軟體興起、壯大,「打卡」已成為新世代生活日常。GUCCI以互動式數位地圖的圖釘為發想,自2019年起於世界各地重點城市開設主題式期間限定店「Gucci Pin」。品牌於明日12月31日起,強勢「駐點」台北信義新光三越A11,帶來全新The North Face x Gucci聯名系列,限定開賣至2021年1月26日止,限定四周快閃。

創意總監Alessandro Michele以奇遇、冒險為發想,嘗試突破性別、現實與虛擬的框架,GUCCI與The North Face兩大品牌以「探索精神」為基礎,GUCCI強調人們有權力慶祝和表達自己的性格和個人特質,而The North Face透過創新產品為探險者提供裝備,使各類探險成為可能。

快閃店黃色鋼骨鏤空的結構,疊加上8D Audio的音頻,企圖以視覺、聽覺,同步召喚出野營的氣氛聯想,滿佈鮮豔花朵印花的牆面、座椅,洋溢著70年代的復古氛圍。全系列中的羽絨衣、帳篷、登山靴都擁有高詢問度,尤其羽絨衣原就是The North Face專長,除選用特級鵝絨,Alessandro Micheley再以兩造1970年代的版型、圖案,重新設計,全系列都具防潑水特性,部分款式為螢光色、部分款式則為雙Logo設計。

原本就具機能性的登山靴鞋底再採用高級皮鞋愛用的固特異(Goodyear)式結構,可整雙替換大底,長久使用;同時Alessandro Micheley再採用撞色設計,於包款、行李箱、鞋帶全系列設計中,挑染起歡樂情緒,此外如雙肩後背包多口袋的設計也回歸outdoor生活的機能性需求、收納性高。