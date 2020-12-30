你GUCCI Pin了沒？GUCCIＸThe North Face A11限定開催
隨社群軟體興起、壯大，「打卡」已成為新世代生活日常。GUCCI以互動式數位地圖的圖釘為發想，自2019年起於世界各地重點城市開設主題式期間限定店「Gucci Pin」。品牌於明日12月31日起，強勢「駐點」台北信義新光三越A11，帶來全新The North Face x Gucci聯名系列，限定開賣至2021年1月26日止，限定四周快閃。
創意總監Alessandro Michele以奇遇、冒險為發想，嘗試突破性別、現實與虛擬的框架，GUCCI與The North Face兩大品牌以「探索精神」為基礎，GUCCI強調人們有權力慶祝和表達自己的性格和個人特質，而The North Face透過創新產品為探險者提供裝備，使各類探險成為可能。
快閃店黃色鋼骨鏤空的結構，疊加上8D Audio的音頻，企圖以視覺、聽覺，同步召喚出野營的氣氛聯想，滿佈鮮豔花朵印花的牆面、座椅，洋溢著70年代的復古氛圍。全系列中的羽絨衣、帳篷、登山靴都擁有高詢問度，尤其羽絨衣原就是The North Face專長，除選用特級鵝絨，Alessandro Micheley再以兩造1970年代的版型、圖案，重新設計，全系列都具防潑水特性，部分款式為螢光色、部分款式則為雙Logo設計。
原本就具機能性的登山靴鞋底再採用高級皮鞋愛用的固特異（Goodyear）式結構，可整雙替換大底，長久使用；同時Alessandro Micheley再採用撞色設計，於包款、行李箱、鞋帶全系列設計中，挑染起歡樂情緒，此外如雙肩後背包多口袋的設計也回歸outdoor生活的機能性需求、收納性高。
為慶祝兩造悠遊於實體與虛擬的探索精彩，GUCCI更和擴增實境公司Niantic合作，將「台北新光三越A11 Gucci Pin：The North Face x Gucci」站，從2021年1月4日起變身Gucci PokéStop寶可夢打卡點！當玩家登入遊戲中包括該城市的Gucci Pins、ArtWalls和部分Gucci專賣店的補給站Gucci PokéStops時，將可為遊戲角色穿戴該系列的三款虛擬造型，同時在google map地圖中搜尋Gucci Pin，便可發現最新的台北新光三越A11 Gucci Pin：The North Face x Gucci訊息。
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