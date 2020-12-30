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PUMA繽紛配色新裝上身 蔡依林加碼秀吸睛美腿、纖腰
PUMA即將在2021年上市全新INTL GAME潮色大玩家系列服飾鞋履，依舊是由其代言人蔡依林Jolin先演繹，除了展現繽紛色彩的設計，還加碼了秀出了長年鍛鍊出的纖腰與美腿，以饗粉絲。ellesse則在這季推出「衝鋒衣」及「⽑毛外套」運用飽和的黃、紅、藍、粉等色系，碰撞出新鮮感。
全新INTL GAME系列匯集跨國繽紛色彩，運用多文化融合概念翻玩旗幟印花，為PUMA經典鞋履與服飾增添新樣貌。品牌代言人的天后蔡依林在系列的形象廣告中，就率先穿上立領外套搭配同系列短裙，拼接羅蘭紫與明年的代表色亮麗黃，內搭滿版印花短袖T恤。顏色讓人目不暇給之外，蔡依林還加碼展現了纖腰與美腿，讓人難以移開目光。INTL GAME系列的繽紛印花由跳豹、地球、及PUMA字樣拼組，也運用在滿版印花風衣套裝及多款長版連帽上衣。同系列的RS-Fast鞋款，也延續相同概念，純白鞋面拼接繽紛色彩及印花鞋跟。另一款Future Rider鞋則利用復古輕量鞋身，混合尼龍、麂皮、與皮革等異材質拼接，搭配耐磨顆粒大底與Rider Foam中底科技，讓機能性與時髦感兼具。
搶搭運動時尚化的風潮，擋風禦寒的衝鋒衣已成為街頭潮人必備，於是ellesse便以刺繡Logo點綴在新款衝鋒衣上，拋開以往⼾外商品單調沉悶的刻版印象。另外跨年外出必備的⽑毛外套，也是在網路上討論話題居⾼不下的時尚關鍵字，舒適的觸感兼具了保暖度、穿搭性。ellesse就改以飽和的黃、紅、藍、粉等色系詮釋經典毛毛外套，除了能創造亮眼造型，更能帶出「萌」味。
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