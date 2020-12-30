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網友推薦有感抗老！香奈兒3.5-DA醇萃拉提又推精華露
想要抗老，許多網友們都會推薦香奈兒的3.5-DA醇萃拉提系列，包括3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃、3.5-DA醇萃拉提彈力霜，網友大讚「用過就有感」、「想持續回購」，而台灣消費者最愛使用化妝水，因此香奈兒也全新推出3.5-DA醇萃拉提精華露，採用天然活性成分，能為肌膚重點抗老，留住水分，為之後的保養程序開啟更佳的吸收效果。
3.5-DA醇萃拉提精華露中，精選生長自法國的草本紫花苜蓿，從種子萃取出高濃度成分，搭配香奈兒實驗室研發的磁性鎖水複合因子，能讓肌膚深度保濕，一用上臉就能有感，讓肌膚澎潤、散發光澤感。
精華露看似凝露，但一碰到肌膚就變成水凝狀，在早上或晚上卸妝清潔後，以指腹或化妝棉沾取，從臉部中央往外、到頸部推勻，也可以針對法令紋、抬頭紋或雙頰加強按摩保養。
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