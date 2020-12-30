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全球限量50瓶 格蘭路思50年一瓶要價近百萬

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭路思50年提供專屬收納盒。圖／摘自格蘭路思官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思50年提供專屬收納盒。圖／摘自格蘭路思官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於蘇格蘭斯貝塞中心Rothes鎮的格蘭路思（Glenrothes）酒廠，日前發行品牌歷史上酒齡最高的酒款——格蘭路思50年，全球限量50瓶，售價2萬5,000英鎊，約合台幣96萬元左右。

格蘭路思50年蒸餾於1968年11月，在美國波本桶和雪莉酒桶中熟成，於去年9月裝瓶。酒精濃度為48%，容量700毫升。

格蘭路思品牌總監Kerr Arthur表示：「作為我們品牌有史以來最悠久的版本，格蘭路思50年是我們酒廠團隊製酒工藝的里程碑，其中一些釀酒師，已經在酒廠工作了40餘年。他們真正的了解格蘭路思釀造威士忌的藝術，現在將會有50位消費者，有幸分享此里程碑酒款。」

根據原廠資料，格蘭路思50年散發著雪松木和香料的氣味，帶有丁香、亞麻油，麝香和茉莉的香氣，口感複雜，具有強烈的甜辣味，並伴隨著豆蔻，茴香籽的香料風味，以及雪松的木質調香氣。

格蘭路思酒廠創建於1878年，1999年被愛丁頓集團收購；2010年格蘭路思酒廠被賣給獨立裝瓶廠BB&R（Berry Bros. & Rudd Spirits）。2010年至2017年間，BB&R以「年份酒」的方式經營格蘭路思，營銷全球。至2017年5月，格蘭路思品牌又重新回到愛丁頓手中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以鐫刻字樣取代酒標，價值感倍增。圖／摘自格蘭路思官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以鐫刻字樣取代酒標，價值感倍增。圖／摘自格蘭路思官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思50年是該品牌歷史上酒齡最高的酒款。圖／摘自格蘭路思官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思50年是該品牌歷史上酒齡最高的酒款。圖／摘自格蘭路思官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思50年將流水編號鐫刻在瓶蓋上。圖／摘自格蘭路思官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭路思50年將流水編號鐫刻在瓶蓋上。圖／摘自格蘭路思官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 1968

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