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高雄首間PLAY LINE FRIENDS開幕！真人熊大、莎莉萌翻
冷冷的天氣中，可愛的熊大帶來溫暖！高雄首間PLAY LINE FRIENDS正式在大魯閣草衙道開幕，也是全台第二間以「PLAY」為概念開設的店舖，也是重新開幕的野獸國店中店。PLAY LINE FRIENDS整體以黃色塗鴉風格，開幕首日還有真人熊大現身，吸引近百位粉絲排隊合照，店中有170公分高的莎莉迎賓，並有限量首賣10隻150公分高的熊大玩偶。
高雄粉絲等好久，終於PLAY LINE FRIENDS開幕了，有限定的LINE FRIENDS首賣商品，還有BT21相關產品開賣。高雄店有FRUITY系列產品回歸，獨家加碼托特包、鑰匙圈等商品。
獨家搶先發售有BROWN & FRIENDS的毛球鑰匙圈、冬天最迷人的PUPPY BROWN系列，包括斜背包、毛毯等，辦公室必備使用。
在高雄店也推出福袋，包括BROWN & FRIENDS、BT21均有福袋，有機會一口氣帶回超多商品，限量50組。
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