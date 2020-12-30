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高雄首間PLAY LINE FRIENDS開幕！真人熊大、莎莉萌翻

聯合報 / 記者顏甫珉／高雄即時報導
高雄首間PLAY LINE FRIENDS，搶先販售PUPPY BROWN系列。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS，搶先販售PUPPY BROWN系列。記者顏甫珉／攝影

冷冷的天氣中，可愛的熊大帶來溫暖！高雄首間PLAY LINE FRIENDS正式在大魯閣草衙道開幕，也是全台第二間以「PLAY」為概念開設的店舖，也是重新開幕的野獸國店中店。PLAY LINE FRIENDS整體以黃色塗鴉風格，開幕首日還有真人熊大現身，吸引近百位粉絲排隊合照，店中有170公分高的莎莉迎賓，並有限量首賣10隻150公分高的熊大玩偶。

高雄粉絲等好久，終於PLAY LINE FRIENDS開幕了，有限定的LINE FRIENDS首賣商品，還有BT21相關產品開賣。高雄店有FRUITY系列產品回歸，獨家加碼托特包、鑰匙圈等商品。

獨家搶先發售有BROWN & FRIENDS的毛球鑰匙圈、冬天最迷人的PUPPY BROWN系列，包括斜背包、毛毯等，辦公室必備使用。

在高雄店也推出福袋，包括BROWN & FRIENDS、BT21均有福袋，有機會一口氣帶回超多商品，限量50組。

高雄首間PLAY LINE FRIENDS，首賣10隻150公分的熊大。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS，首賣10隻150公分的熊大。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS開幕，有真人熊大現身、170公分的莎莉迎賓。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS開幕，有真人熊大現身、170公分的莎莉迎賓。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS開幕，有真人熊大現身。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS開幕，有真人熊大現身。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS，搶先販售PUPPY BROWN系列。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS，搶先販售PUPPY BROWN系列。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS在大魯閣草衙道開幕。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS在大魯閣草衙道開幕。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS在大魯閣草衙道開幕。記者顏甫珉／攝影
高雄首間PLAY LINE FRIENDS在大魯閣草衙道開幕。記者顏甫珉／攝影

LINE 熊大 福袋

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