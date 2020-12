賣翻天的保證！New Era、Vans找話題潮牌與設計師加持

零售業的不景氣眾所周知,即便休閒潮流圈也難免受到波及,然而具有話題的品牌跟設計師依舊是銷售保證。所以,潮帽New Era與近來轉投adidas懷抱的Fear Of God合作;而Vans則是攜手中國人氣設計師蘇五口,推出限定服飾與鞋款,都在市場上引起熱烈討論。

Fear of God絕對是近年最風生水起的潮牌之一,聲勢量甚至直比Off-White、Supreme,每每推出新作都能讓潮流迷埋單。因此,慶祝品牌成立100周年的New Era最新的合作系列,便是與Fear Of God聯名,利用其支線ESSENTIALS Holiday系列極簡設計為主軸,發展在經典的Retro Crown 9FIFTY及59FIFTY帽型上。聯名系列中必入手的59FIFTY系列帽款,共有黑色、皇家藍、海軍藍及深咖啡色德選擇,帽子正面飾有招牌的Fear of God白色「FoG」字圖樣,MLB官方Logo繡於帽子後面,而New Era品牌標誌則飾於帽子左側,兼具簡約與經典特色。