賣翻天的保證！New Era、Vans找話題潮牌與設計師加持

零售業的不景氣眾所周知，即便休閒潮流圈也難免受到波及，然而具有話題的品牌跟設計師依舊是銷售保證。所以，潮帽New Era與近來轉投adidas懷抱的Fear Of God合作；而Vans則是攜手中國人氣設計師蘇五口，推出限定服飾與鞋款，都在市場上引起熱烈討論。

Fear of God絕對是近年最風生水起的潮牌之一，聲勢量甚至直比Off-White、Supreme，每每推出新作都能讓潮流迷埋單。因此，慶祝品牌成立100周年的New Era最新的合作系列，便是與Fear Of God聯名，利用其支線ESSENTIALS Holiday系列極簡設計為主軸，發展在經典的Retro Crown 9FIFTY及59FIFTY帽型上。聯名系列中必入手的59FIFTY系列帽款，共有黑色、皇家藍、海軍藍及深咖啡色德選擇，帽子正面飾有招牌的Fear of God白色「FoG」字圖樣，MLB官方Logo繡於帽子後面，而New Era品牌標誌則飾於帽子左側，兼具簡約與經典特色。