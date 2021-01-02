最美101點燈 美德醫療守護每個跨年的你

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣成為少數舉辦跨年活動的國家，全球領先的個人防護裝備(PPE)和醫療院所後勤服務提供者「美德醫療」，為呼籲全體國民配戴口罩參與跨年活動，特別於12月30日及12月31日晚間，於台北101大樓進行點燈，和民眾一起攜手防疫迎接2021年！

1230、1231美德醫療躍上台北101，彩色口罩、防疫標語點亮2020最美夜空。 圖／美德醫療 提供

新冠肺炎已在全球造成141萬人喪生，隨著冬季氣候變冷，疫情也開始升溫， 12月22日時隔253天台灣再次出現本土案例，再度喚醒民眾重視自身防護，中央流行疫情指揮中心更規定不論室內外跨年相關活動，皆須全程佩戴口罩，阻絕疫情傳播。

美德醫療呼籲全民參與跨年活動務必佩戴口罩，勿讓自己成為防疫漏洞。 圖／美德醫療 提供

美德醫療響應中央政府規定，希望協助加強國人防疫觀念，特選12月30日及12月31日晚間，於台北101大樓北面59和60樓外牆進行點燈，運用彩色口罩圖形及「跨年戴口罩，防疫無死角」、「讓每個工作者，安全回家」等貼心防疫標語，呼籲大家參與跨年活動務必戴上口罩，保護自身和親友的安全。

美德醫療擁有超過30年國際專業醫療耗材製造經驗，產品涵蓋手術級及醫療級口罩、隔離衣、防護衣等，不僅提供全球市場優質醫療防護用品，更長期致力履行社會責任。在疫情最嚴峻期間，為了在第一時間提供台灣政府充沛的口罩數量，特增建口罩產線，將產能提升至每月7,000萬片，另並更捐贈數百萬片口罩及百萬套的隔離衣、防護衣、頭套及鞋套等予美國、日本、義大利、德國及法國、菲律賓、柬埔寨等7個國家，樂為守護全球民眾健康的堅強後勤部隊。

美德醫療在今年3月份推出自有品牌「CoverU」，專攻個人防護裝備，讓醫療單位皆能無後顧之憂地全心投入防疫工作。美德醫療也特別創設「美德全球罩送」服務，提供便利快速且實惠的網購方式，方便民眾寄送各類防疫商品給全球各地親友，無論數量多寡，美德醫療會以最快的速度、最低的運費送交全球各地的收件人，商品包括手術級防護口罩、N95口罩、飛行衣、防護衣、隔離面罩及一次性安全護目鏡等，品項十分完整。

未來，美德醫療將透過自身醫療專業經驗，持續提供各項個人防護裝備，並聚焦推廣PPE的「全球常備庫存服務」，增強與全球政府機構、企業及個人合作，運用專業「滾動式管理」，有效控管庫存產品的使用期限，提供PPE庫存的全方位解決方案。不論有多艱辛，美德醫療都會堅持站在防護第一線，做全民最堅強的防疫後盾，與全球民眾共同努力對抗疫情，迎向健康美好的2021年！