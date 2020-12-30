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麥克雞塊買1送1！麥當勞迎新年「免費送薯餅、熱咖啡」
隨著2020即將劃下句點、迎來2021年，台灣麥當勞也特別於元旦連假期間，推出一系列優惠活動，包括免費抽薯餅，還有麥克雞塊、Oreo冰炫風買1送1，以及免費喝咖啡等不同優惠，陪伴民眾一同迎新年。
麥當勞本次推出的元旦優惠共有3大系列。即日起至12月31日期間，針對麥當勞×LINE酷劵，天天抽出2,500份薯餅，每個帳號每天限抽1次，可兌換至1月29日。另外1月1日至1月26日期間，凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，消費達28元，輸入優惠代碼「HAPPY21」，即可享「四塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風」（3選1）「同品項買1送1」的優惠。
另外考量民眾返鄉與出遊需求，1月1日至1月3日國道免收費時段（每日凌晨00:00～05:00），「麥當勞得來速」特別針對使用「麥當勞報報APP」的顧客，提供免費咖啡招待。活動期間凡於麥當勞得來速出示「麥當勞報報APP」新訊通知畫面，即可免費兌換「特選黑咖啡（熱）」1杯，讓熱咖啡陪伴民眾返鄉出遊，讓旅途路更有滋味。
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