快訊

還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

廣明女同事生產不能打無痛、無法見子 林口長庚：高規格防疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥克雞塊買1送1！麥當勞迎新年「免費送薯餅、熱咖啡」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞針對元旦期間，推出一系列優惠方案。圖／麥當勞提供
麥當勞針對元旦期間，推出一系列優惠方案。圖／麥當勞提供

隨著2020即將劃下句點、迎來2021年，台灣麥當勞也特別於元旦連假期間，推出一系列優惠活動，包括免費抽薯餅，還有麥克雞塊、Oreo冰炫風買1送1，以及免費喝咖啡等不同優惠，陪伴民眾一同迎新年。

麥當勞本次推出的元旦優惠共有3大系列。即日起至12月31日期間，針對麥當勞×LINE酷劵，天天抽出2,500份薯餅，每個帳號每天限抽1次，可兌換至1月29日。另外1月1日至1月26日期間，凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，消費達28元，輸入優惠代碼「HAPPY21」，即可享「四塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風」（3選1）「同品項買1送1」的優惠。

另外考量民眾返鄉與出遊需求，1月1日至1月3日國道免收費時段（每日凌晨00:00～05:00），「麥當勞得來速」特別針對使用「麥當勞報報APP」的顧客，提供免費咖啡招待。活動期間凡於麥當勞得來速出示「麥當勞報報APP」新訊通知畫面，即可免費兌換「特選黑咖啡（熱）」1杯，讓熱咖啡陪伴民眾返鄉出遊，讓旅途路更有滋味。

麥當勞 咖啡 國道

延伸閱讀

家樂福迎新年 元旦當天滿額9折 限時滿千送3萬點紅利

麥當勞17年前菜單曝光 「隱藏商品」讓他驚呼：好想吃吃看

這家速食店三倍券可找零！網：倒數一周要被擠兌了

滿福堡升級了！麥當勞7款「蕈菇滿福系列」新登場

相關新聞

限時4天！7-ELEVEN熱美式買20送21 跨年夜推5防疫配套

氣溫驟降，跨年夜霸王及冷氣團來襲，7-ELEVEN搶攻暖商機，即日起至2021年1月2日OPEN POINT行動隨時取推...

麥克雞塊買1送1！麥當勞迎新年「免費送薯餅、熱咖啡」

隨著2020即將劃下句點、迎來2021年，台灣麥當勞也特別於元旦連假期間，推出一系列優惠活動，包括免費抽薯餅，還有麥克雞...

高雄首間PLAY LINE FRIENDS開幕！真人熊大、莎莉萌翻

冷冷的天氣中，可愛的熊大帶來溫暖！高雄首間PLAY LINE FRIENDS正式在大魯閣草衙道開幕，也是全台第二間以「P...

賣翻天的保證！New Era、Vans找話題潮牌與設計師加持

零售業的不景氣眾所周知，即便休閒潮流圈也難免受到波及，然而具有話題的品牌跟設計師依舊是銷售保證。所以，潮帽New Era...

信手捻來的創意美學 呈現獨特的居家品味

「成功的設計乃是一種永恆的喜悅。」 珈成設計 Teresa沈設計總監解構“設計”的初衷。

買蛋糕送銅鑼燒！長崎蛋糕「黑船」快閃2個月再登場

黑船回來了！來自日本東京的甜點「黑船Quolofune」，將於1月3日起於台北101展開為期2個月的快閃店活動，除了招牌...

賞楓賞月賞秋香！個性雅痞宅與室外美景相互輝映

在有限的空間裡，如何放大空間尺度，達到視覺上與居住上的舒適感，成了住宅案在室內設計上的重點之一。

35歲柯佳嬿保養靠「認清年齡」！愛用迪奧逆時特潤霜

今年二度摘下金鐘視后的柯佳嬿，35歲的她卻有著逆齡般的肌膚，提到保養秘訣，柯佳嬿認為現在的她「不會刻意追求20歲的年輕」...

將山嵐美景化為絕美的室內端景 打造優雅舒心至臻豪邸！

本案坐擁25樓高的絕佳視野，周圍連綿起伏的山巒，形成一片無邊的綠海，構築了靜謐悠閒的境地。

孫翠鳳轉型美豔御姊 明華園挑戰韋宗成漫畫「冥戰錄」

無敵小生孫翠鳳變成美豔御姊，陳昭婷化身超萌少女林默娘.......明華園新作「冥戰錄」陣容一字排開，畫面是濃濃的華麗寶塚...

皮爾卡登去世 享耆壽98歲

根據外媒報導，服裝設計師皮爾卡登（Pierre Cardin）去世，享耆壽98歲，他創立的同名品牌皮爾卡登（pierre...

盤點2020最具話題腕表

今年因為新冠影響，導致大型鐘表展幾乎都停擺。不過新品推出的計畫，可沒因此而擱置，更有許多能引起表迷、藏家們熱烈討論的表款...

熱門新聞

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

「根本颱風嚇死人」 寒流襲台聽得到 起床3步驟保命

藍紫色寒潮今晚報到！全台「跳水式降溫」挑戰47年來最冷跨年

寵物鴨鴨被家人私賣！她苦求買主現身 網驚：別變薑母鴨

全台低溫特報！ 未來一周天氣變化劇烈 今天急遽降溫

設計師Alexander Wang被男模指控性騷擾 「台灣之光」掉漆？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。