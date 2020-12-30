買蛋糕送銅鑼燒！長崎蛋糕「黑船」快閃2個月再登場
黑船回來了！來自日本東京的甜點「黑船Quolofune」，將於1月3日起於台北101展開為期2個月的快閃店活動，除了招牌的長崎蛋糕、長崎蛋糕脆條RASQ等甜品外，還為春節特別推出「春節刻印蛋糕」，以及特選禮盒。1月3日至1月10日期間，還可享買「檸檬蛋糕送銅鑼燒」的優惠活動。
源自東京自由之丘的黑船，創立自2006年，並於2017年首度登台，陸續開設台北忠孝SOGO店、高雄漢神店。但在今年10月起，兩間門市陸續熄燈，銷售模式也暫轉以日本展、快閃、電商平台等型態。此次黑船即以快閃店型態重回市場。
快閃店所供應的「長崎蛋糕」乃是黑船的主打商品，遵循古法配方製作，不加蜂蜜仍有蜂蜜般的香氣，底鋪也藏有雙目糖的粗粒結晶，每條600元，另外還有抹茶、黑糖等口味的單片蛋糕。另外店內也有長崎蛋糕脆條RASQ、波浪形華夫餅乾、檸檬蛋糕等產品。因應春節送禮需求所推出的「春節刻印蛋糕」，以檸檬蛋糕為基礎，搭配台灣龍眼蜜、日本糖漬檸檬丁而成，並印有「迎春」圖樣，每條400元。「黑船特選禮盒」則是以銅鑼燒為主，每盒915元。1月20日前預定，可享9折優惠。
高人氣的「珍奶生銅鑼燒」此次也將每週一～三、五、六於快閃店回歸，另有晶稜糖、香酥蔥餅等全新品項。在1月3日～1月10日期間購買「檸檬蛋糕」（每條300元），即贈送價值60元的「銅鑼燒」一個，買2條還送3個，買3條送4個。
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