華山連假樂活遊 親子文青網美一站玩透透

接近年末，全台活動熱鬧地在各地展開，正在規劃連假出遊的民眾不妨至華山1914文創園區，許多優質的展覽在園區相繼展開，適合揪三五好友一起趁著年底前再出遊一波，各式體驗讓你一站滿足。

如重現日本昭和時代場景的《微縮模型展》，展區內60件匠心入魂的微縮作品，首次集結日本電視冠軍-微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展的精采創作，邀你進入驚喜又奇幻的「微縮世界」！還有針對喜愛拍照的網美設計的美拍聖地《色廊展2.0夢境製造所》，12種少女系顏色、搭配12個夢境，打造出獨一無二的絕美場景，部分展間特別邀請知名網紅參與設計、融入其對生活的無限想像。另外以親子體驗為藍圖設計的《不可思議怪怪島》，展區涵蓋陸、海、空特色，除了讓大朋友、小朋友從體驗中學習，增進親子親密關係外，搭配解鎖神秘任務，讓小朋友身歷其境，感受刺激有趣的奇幻冒險旅程。

好拍、好學、好好玩的各式需求，不論是假期兼顧孩子放電與學習的父母、青春無敵敢瘋敢玩的學生族，還是只想好好放鬆的上班族，都可在華山的三個展區玩出新高度。