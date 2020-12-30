快訊

強制送中「12港人案」：中國「貌似從輕」的秘密審判

西門町舉牌徵炮友要求「乾淨溫柔」 2女遭警帶回詢問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華山連假樂活遊 親子文青網美一站玩透透

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖/聯合數位文創提供
圖/聯合數位文創提供

接近年末，全台活動熱鬧地在各地展開，正在規劃連假出遊的民眾不妨至華山1914文創園區，許多優質的展覽在園區相繼展開，適合揪三五好友一起趁著年底前再出遊一波，各式體驗讓你一站滿足。

如重現日本昭和時代場景的《微縮模型展》，展區內60件匠心入魂的微縮作品，首次集結日本電視冠軍-微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展的精采創作，邀你進入驚喜又奇幻的「微縮世界」！還有針對喜愛拍照的網美設計的美拍聖地《色廊展2.0夢境製造所》，12種少女系顏色、搭配12個夢境，打造出獨一無二的絕美場景，部分展間特別邀請知名網紅參與設計、融入其對生活的無限想像。另外以親子體驗為藍圖設計的《不可思議怪怪島》，展區涵蓋陸、海、空特色，除了讓大朋友、小朋友從體驗中學習，增進親子親密關係外，搭配解鎖神秘任務，讓小朋友身歷其境，感受刺激有趣的奇幻冒險旅程。

好拍、好學、好好玩的各式需求，不論是假期兼顧孩子放電與學習的父母、青春無敵敢瘋敢玩的學生族，還是只想好好放鬆的上班族，都可在華山的三個展區玩出新高度。

夢境 親子

延伸閱讀

3天元旦連假將展開 西濱竹南路段實施交通疏導措施

高雄元旦連假 多景點實施交通管制

新光三越元旦3天連假 會員點數10點免費換6大民生用品

元旦連假遊竹縣 熱門風景區替代道路看這裡

相關新聞

免費喝珍奶！日出茶太1月1日送「2021杯珍珠奶茶」

用免費珍奶慶元旦！迎接2021到來，連鎖手搖飲「日出茶太」將於元旦當天推出「免費送出2021杯珍奶」的活動，還有上網預測...

超Q怪物專車上路！黏黏怪物邀粉絲進入新世界

這幾日有民眾在台北街頭發現路上多了幾台怪物專屬公車，原來是「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」帶給粉絲的新年小驚喜，這次黏黏怪物展覽以「登入新世界」為主軸，將帶台灣粉絲們揮別2020年的陰霾，一起邁入2021新世界，售票優惠倒數中。

華山連假樂活遊 親子文青網美一站玩透透

接近年末，全台活動熱鬧地在各地展開，正在規劃連假出遊的民眾不妨至華山1914文創園區，許多優質的展覽在園區相繼展開，適合揪三五好友一起趁著年底前再出遊一波，各式體驗讓你一站滿足。

豬肝加量50%、年菜降3000！56年「青葉」復活更親民

今年10月短暫歇業的老字號台菜餐廳「青葉台灣料理」，自即日起重新開幕營業，正式回歸市場。業者透露，休息期間進行廚房硬體升...

派對奢華全靠她！Harry Winston鑽石項鍊貴氣爆表！

年末時節，總是與家人、友朋相聚的團圓時刻。派對聚會上，一件鑽石項鍊除了帶來閃耀光芒，更是自信的具象展現，更是全身造型的最...

Hebe少女心再噴發！ HOROYOI草莓沙瓦限期回歸

搶在2020年即將結束的此刻，令人少女心大噴發的「HOROYOI微醉草莓沙瓦」啟動限時回歸，在7-11展開獨賣，與品牌合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。