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超Q怪物專車上路！黏黏怪物邀粉絲進入新世界

聯合新聞網 / 聯合數位文創
黏黏怪物專車上路，即日起拍照上傳社群可獲展覽贈品。圖／聯合數位文創提供
黏黏怪物專車上路，即日起拍照上傳社群可獲展覽贈品。圖／聯合數位文創提供

這幾日有民眾在台北街頭發現路上多了幾台怪物專屬公車，原來是「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」帶給粉絲的新年小驚喜，這次黏黏怪物展覽以「登入新世界」為主軸，將帶台灣粉絲們揮別2020年的陰霾，一起邁入2021新世界，售票優惠倒數中。

怪物們的世界長什麼樣子呢？休息的時候怪物們都在做什麼呢？這次規劃八大區域，學習怪物的語言，感受怪物的繁華城鎮、溫暖日常，甚至變身成怪物，除了拍照，多了更多互動體驗，讓你玩翻怪物生活！這次為了活動宣傳，特別打造「黏黏怪物專屬公車」，包含212號公車（車牌KKA-1035）、承德幹線（原266號公車，車牌092-FR）、630號公車（車牌015-FR），在一月廿四日之前都有機會看到。

即日起只要成功捕捉到以上三台公車，拍照上傳社群平台，並hashtag「#快來松菸看黏黏怪物展覽」，持貼文於開展期間一月八日~卅一日至現場可兌換展覽限定明信片乙張，數量有限、送完為止，歡迎粉絲追蹤，詳情請關注活動粉絲團。

由聯合數位文創、雅幕斯娛樂、集好發展共同主辦之「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」明年一月八日在松山文創園區開展，預售優惠只到下週，另外還有超可愛的怪物手提袋贈品套票搶購中，購票請上udn售票網或ibon、博客來、全家，客服請洽02-7721-6955 （週一至週日 09:00-18:00）。

公車 文創 語言

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