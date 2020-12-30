35歲柯佳嬿保養靠「認清年齡」！愛用迪奧逆時特潤霜

今年二度摘下金鐘視后的柯佳嬿，35歲的她卻有著逆齡般的肌膚，提到保養秘訣，柯佳嬿認為現在的她「不會刻意追求20歲的年輕」，而是要做自己適合的保養，近期她熱愛使用迪奧逆時能量精華、以及即將上市的迪奧逆時能量特潤霜，特別適合厚敷按摩，滋養冬季乾燥肌膚。

柯佳嬿在20歲時，因為拍戲關係開始接觸保養，她認為「在不同階段，維持最佳狀態」，是最重要的事情，目前她在飲食上沒有特別忌口，但也不過度吃，認為保養是要內外兼具，除了保養臉部，心裡也要好好保養，最近天氣冷，她熱愛泡澡可以療癒自己。

提到使用的保養品，她推薦肌膚太乾時，可以使用迪奧逆時能量精華，若真的需要搶救時，可以用迪奧逆時能量特潤霜，讓肌膚維持在最佳狀態。

迪奧的研究發現，肌膚太乾燥會加快老化，因此在2021年1月新推出DIOR迪奧逆時能量特潤霜，延續肌源活化科技，搭配牡丹花油萃取與潤澤修護油，加強保護肌膚，提升能量，可以厚敷按摩，特別適合乾燥的冬季使用。