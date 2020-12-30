快訊

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

美國出現首起英國新冠變種病毒確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫翠鳳轉型美豔御姊 明華園挑戰韋宗成漫畫「冥戰錄」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
明華園新作「冥戰錄」改編自漫畫家韋宗成同名代表作。圖／明華園提供
明華園新作「冥戰錄」改編自漫畫家韋宗成同名代表作。圖／明華園提供

無敵小生孫翠鳳變成美豔御姊，陳昭婷化身超萌少女林默娘.......明華園新作「冥戰錄」陣容一字排開，畫面是濃濃的華麗寶塚風。這部明華園改編台灣本土暢銷漫畫的跨界大作，周末(1月2、3日)將於台灣戲曲中心登場，邀請觀眾朋友一同踏上現代媽祖大冒險。

「冥戰錄」改編自漫畫家韋宗成同名代表作。背景設定九二一大地震發生之後，故事描述台灣各地靈異現象劇增、群魔肆虐，於是道士與警方共同成立「黑日專案」以解決各種靈界事件。此次改編由栢優座座首許栢昂執導，取漫畫第一集到第三集中，天妃降世造成西門町崩解，及大豹溪河神靈脈異變危機事件，作為故事主線。

為了呈現動漫感，明華園邀請影像設計王奕盛、舞台設計吳明軒、燈光設計陳為安加入陣容，三人在舞台上重現漫畫中西門町崩毀的場景。音樂則由李哲藝操刀，風格上保留了不同歌仔戲曲調的基礎，加入電音搖滾元素，希望呈現歌仔戲的新潮風貌。

顛覆明華園形象的劇照，有著濃濃的寶塚風，一發布便造成廣大迴響與轉載。無敵小生孫翠鳳不再是帝王將相或翩翩美男子，變成穿著窄裙、馬靴的美豔御姊；飾演女主角林默娘的陳昭婷，則化身超萌少女；吳米娜擔綱的男主角則穿著藍白拖帥氣亮相。由陳昭賢飾演的反派柳星羽，其高冷俊美的扮相更獲得一致好評。

原著漫畫家韋宗成也加入演出，飾演「七叔」一角。這是韋宗成第二次參與劇場演出，他表示，原先以為要客串演出自己，沒想到是演七叔，不同於之前演出的變態角色，七叔個性正直嚴肅，「我要很努力揣摩，才能呈現出角色的樣子。」

明華園 西門町

延伸閱讀

整個城市都是渡邊直美？恐怖電影宣傳嚇歪你

漫畫變教科書？日本政府機關推坑《工作細胞》讓民眾認識武漢肺炎

深耕歌仔戲教育 孫翠鳳要教到起不來為止

獲藝術教育貢獻獎 孫翠鳳：要教到起不來為止

相關新聞

孫翠鳳轉型美豔御姊 明華園挑戰韋宗成漫畫「冥戰錄」

無敵小生孫翠鳳變成美豔御姊，陳昭婷化身超萌少女林默娘.......明華園新作「冥戰錄」陣容一字排開，畫面是濃濃的華麗寶塚...

皮爾卡登去世 享耆壽98歲

根據外媒報導，服裝設計師皮爾卡登（Pierre Cardin）去世，享耆壽98歲，他創立的同名品牌皮爾卡登（pierre...

盤點2020最具話題腕表

今年因為新冠影響，導致大型鐘表展幾乎都停擺。不過新品推出的計畫，可沒因此而擱置，更有許多能引起表迷、藏家們熱烈討論的表款...

黑糖、奶蓋的交錯滋味！五桐號6款「暖心飲品」登場

以古早味杏仁凍為招牌的連鎖飲品「五桐號」，今年冬季以可可、黑糖為主要元素，全新推出法式可可奶茶、黑糖雪絨奶茶等6款新品，...

北美館公布2021計畫 塩田千春「撼動的靈魂」5月來台

台北市立美術館（北美館）昨天宣布2021年度重點計畫。5月將邀來日籍藝術家塩田千春展出「塩田千春個展：撼動的靈魂」，兩位...

咖啡盒太美！六福×國立歷史博物館 喝咖啡也能賞藝術

「藝術授權」的經濟產業正在全球熱烈展開，也讓頂級藝術滲透入大眾的生活之中。六福旅遊集團FUN LAB藝創中心，此次即與國...

買好書過好年！台北國際書展送20萬份「購書抵用劵」

買好書過好年！第29屆台北國際書展將於明年1月26至31日於世貿一館舉行。台北書展基金會今日公布2021書展亮點。202...

走過動盪2020年SWATCH要霸氣「牛」轉未來

即將跨越2020年，迎來「金牛」年，SWATCH不免俗的推出應景表款，利用Big Bold系列為基礎，打造牛年生肖特別款...

NBA球迷必修課！全新城市版球衣問世 夯劇《邁阿密風雲》也成靈感

Nike自2017年就與NBA合作，共同發表了城市版球衣，藉此加強球隊與其座落城市的連結，邁入第四季，也推出了全新設計供...

愛吃甜點自己開店！8年級女孩靠烤布蕾稱招牌 獎拿不完

索菲烤布蕾上月剛榮獲經濟部樂活5星名攤的獎項，老闆是8年級生的清秀女孩許庭瑄，從大學時期就熱愛甜點，自學製作點心，畢業後...

搶先穿！KIMBERLEY、石知田捧場PUMA聯名MICHAEL LAU新裝

PUMA Select系列推出第二波與公仔教父Michael Lau聯名的新作，請來超人氣的Kimberley陳芳語、男...

避免群聚「美麗新宏匯影城」跨年全天99元優惠票價延期

位於宏匯廣場、新莊最大的電影院「美麗新宏匯影城」日前在耶誕節展開試營運，原訂12月31日正式開幕當天全天推出全場次99元...

熱門新聞

高鐵宜蘭場站選址出爐 揭露選定縣政中心站的3大理由

氣溫驟降15度！強寒流明報到急凍3天 比2016霸王寒流還狂

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

藍紫色寒潮今晚報到！全台「跳水式降溫」挑戰47年來最冷跨年

設計師Alexander Wang被男模指控性騷擾 「台灣之光」掉漆？

他吃鼎泰豐推「蛋炒飯加一味更讚」 網友加碼必點菜色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。