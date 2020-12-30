孫翠鳳轉型美豔御姊 明華園挑戰韋宗成漫畫「冥戰錄」

無敵小生孫翠鳳變成美豔御姊，陳昭婷化身超萌少女林默娘.......明華園新作「冥戰錄」陣容一字排開，畫面是濃濃的華麗寶塚風。這部明華園改編台灣本土暢銷漫畫的跨界大作，周末(1月2、3日)將於台灣戲曲中心登場，邀請觀眾朋友一同踏上現代媽祖大冒險。

「冥戰錄」改編自漫畫家韋宗成同名代表作。背景設定九二一大地震發生之後，故事描述台灣各地靈異現象劇增、群魔肆虐，於是道士與警方共同成立「黑日專案」以解決各種靈界事件。此次改編由栢優座座首許栢昂執導，取漫畫第一集到第三集中，天妃降世造成西門町崩解，及大豹溪河神靈脈異變危機事件，作為故事主線。

為了呈現動漫感，明華園邀請影像設計王奕盛、舞台設計吳明軒、燈光設計陳為安加入陣容，三人在舞台上重現漫畫中西門町崩毀的場景。音樂則由李哲藝操刀，風格上保留了不同歌仔戲曲調的基礎，加入電音搖滾元素，希望呈現歌仔戲的新潮風貌。

顛覆明華園形象的劇照，有著濃濃的寶塚風，一發布便造成廣大迴響與轉載。無敵小生孫翠鳳不再是帝王將相或翩翩美男子，變成穿著窄裙、馬靴的美豔御姊；飾演女主角林默娘的陳昭婷，則化身超萌少女；吳米娜擔綱的男主角則穿著藍白拖帥氣亮相。由陳昭賢飾演的反派柳星羽，其高冷俊美的扮相更獲得一致好評。

原著漫畫家韋宗成也加入演出，飾演「七叔」一角。這是韋宗成第二次參與劇場演出，他表示，原先以為要客串演出自己，沒想到是演七叔，不同於之前演出的變態角色，七叔個性正直嚴肅，「我要很努力揣摩，才能呈現出角色的樣子。」