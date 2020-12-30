黑糖、奶蓋的交錯滋味！五桐號6款「暖心飲品」登場

以古早味杏仁凍為招牌的連鎖飲品「五桐號」，今年冬季以可可、黑糖為主要元素，全新推出法式可可奶茶、黑糖雪絨奶茶等6款新品，為寒冬增添香甜暖意，12月30日起在全台門市登場。

冬天除了草莓系飲品之外，暖身系飲品也是時令重點。創立於今年6月的五桐號，主打職人手作凍飲，目前已經在全台累積11間分店，本季特別首度推出可可風味的系列飲品。「法式可可奶茶」以自家特調奶茶為基礎，搭配上法國進口可可調味，讓茶香之餘還能擁有醇厚的可可滋味，中杯45元、大杯55元。另外還有針對冬季限定推出的黑糖薑母茶、黑糖薑母奶茶、黑糖薑母拿鐵等3款黑糖薑母系列飲品，單杯45～60元。