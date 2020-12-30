北美館公布2021計畫 塩田千春「撼動的靈魂」5月來台

台北市立美術館（北美館）昨天宣布2021年度重點計畫。5月將邀來日籍藝術家塩田千春展出「塩田千春個展：撼動的靈魂」，兩位資深藝術家盧明德、高重黎也將透過北美館的個展，重新梳理自己的藝術生涯。兩位曾獲台北美術展的年輕藝術家王煜松，則分別針對台北城歷史與全球化兩大議題提出藝術觀點。北美館館長林平表示，圖書文獻中心將進行微型文獻展，展呈珍貴的館史資料；新建典藏庫房案逐步落實、台北藝術園區則持續規整空間新藍圖。

日籍藝術家塩田千春，其作品以具現無形的回憶、焦慮、幻夢、寂靜而著稱。從自身生命經驗出發，她探問普世問題如身分認同、界線、與存在等，觸動觀者深層的情感，使來自世界各地的人皆為之著迷。林平表示，「塩田千春個展：撼動的靈魂」為藝術家生涯至今最大型且完整的展覽，集結其20多年來超過100件的作品，其中包含數件大型裝置，另有雕塑作品、表演作品之影像紀錄、攝影、手稿等。展覽標題指涉藝術家真摯的想望，亦即帶給觀者無以名狀情緒所衍生的靈魂撼動經驗。此展2019年於日本森美術館展出即備受矚目，但林平強調，來台展出的作品絕非只是森美術館版的延續，塩田千春還將為北美館量身打造新作。

台北美術獎2017年首獎王煜松，將試圖從考掘、時間、夢境、空間、此刻狀態、宇宙的想像，展開針對美術館周邊圓山遺址的考察研究，甚而擴及台北城歷史脈絡的探索與串聯發想；預計融合考古地誌符碼，以空間、材質、聲音等元素，建構不同於過往創作脈絡的全新現地製作。2018年首獎王連晟個展「混沌理論」，則以該理論為基礎，指向全球化與地域化所形成的系統，思考混亂、隨機、有機的系統會形塑成怎樣的未來？藝術家將推出數件全新創作，關注全球化時代的困境：包含疾病、虛擬和現實、人工智能對於資本主義的鬆動、機器中介社會、人類與機器權力關係的轉換等相關問題意識的討論與延伸。

「大遷徙：盧明德個展」回顧藝術家50餘年來的創作生涯，以「大遷徙」故事性文本貫穿8個展間，用劇場形式進行空間轉譯，賦予歷年作品新的觀視脈絡。透過各式創作媒體如平面繪畫、錄影裝置、雕塑、空間裝置、現成物、身體表演等之交錯演示，賦予「媒體是一切」的自由向度與時代意涵。「高重黎個展：藝術作品複製時代之後的機器」將梳理藝術家40餘年來各創作階段之作品系列，從早期攝影、實驗短片以至各式影像裝置等，橫跨多重藝術範式，處理歷史與個人記憶、時間、圖像和媒體之間的關係，既瓦解傳統敘事，更開拓影像藝術的新視野與格局。