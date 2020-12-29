咖啡盒太美！六福×國立歷史博物館 喝咖啡也能賞藝術

「藝術授權」的經濟產業正在全球熱烈展開，也讓頂級藝術滲透入大眾的生活之中。六福旅遊集團FUN LAB藝創中心，此次即與國立歷史博物館合作，以藝術家馬白水的巨作「太魯閣之美」為設計元素主軸，結合台灣在地精品小農咖啡，推出一系列聯名商品「驚豔台灣精品咖啡」，讓藝術與台灣咖啡文化能夠巧妙結合。

六福所成立的「FUN LAB藝創中心」，乃是透過異業合作、展演、沉浸式體驗、文創商品等不同的型態，為賓客創造獨特的藝文體驗。馬白水則為台灣三大水彩畫家之一，擅長將水墨與水彩的技法、理念交融運用。本次「驚豔台灣精品咖啡」選用的作品「太魯閣之美」，原作單幅寬69公分、高214公分，採24聯幅的方式，展現太魯閣一年四季的壯麗風情，拼合後寬度可超過16公尺，乃是台灣當代彩墨畫最大的作品之一，也在2016年被公告為「重要古物」。

透過六福與國立歷史博物館的攜手結合，「太魯閣之美」作品躍然於驚豔台灣精品咖啡包裝上，宛若置身太魯閣現場。全系列共計有6種款式，分別為極品阿里山、典藏大武山、品味新古坑、嚴選寶島契作、櫻都蜜處理、玉山黑櫻桃等6種不同的咖啡豆，各自有著不同的特殊風味。例如「典藏大武山」，選用種植於屏東大武山海拔850公尺處的阿拉比卡咖啡豆，經水洗處理，採中焙，具有麥香、茶香與核果香氣；「極品阿里山」產地為阿里山海拔1,200公尺處，具有龍眼蜜甜香、奶香、太妃糖等層次風味。

驚豔台灣精品咖啡每盒重100公克，單盒售價500～600元，另外也有方便易攜的濾掛禮盒可供選擇，自即日起至1月14日期間，開放於FUN LAB藝創中心線上商城預購；1月15日起，則於TSUTAYA Bookstore蔦屋（松山、南港、內湖）店、國立歷史博物館線上商店、FUN LAB六福藝創中心線上商店、Pinkoi開放販售。