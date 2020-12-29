咖啡盒太美！六福×國立歷史博物館 喝咖啡也能賞藝術
「藝術授權」的經濟產業正在全球熱烈展開，也讓頂級藝術滲透入大眾的生活之中。六福旅遊集團FUN LAB藝創中心，此次即與國立歷史博物館合作，以藝術家馬白水的巨作「太魯閣之美」為設計元素主軸，結合台灣在地精品小農咖啡，推出一系列聯名商品「驚豔台灣精品咖啡」，讓藝術與台灣咖啡文化能夠巧妙結合。
六福所成立的「FUN LAB藝創中心」，乃是透過異業合作、展演、沉浸式體驗、文創商品等不同的型態，為賓客創造獨特的藝文體驗。馬白水則為台灣三大水彩畫家之一，擅長將水墨與水彩的技法、理念交融運用。本次「驚豔台灣精品咖啡」選用的作品「太魯閣之美」，原作單幅寬69公分、高214公分，採24聯幅的方式，展現太魯閣一年四季的壯麗風情，拼合後寬度可超過16公尺，乃是台灣當代彩墨畫最大的作品之一，也在2016年被公告為「重要古物」。
透過六福與國立歷史博物館的攜手結合，「太魯閣之美」作品躍然於驚豔台灣精品咖啡包裝上，宛若置身太魯閣現場。全系列共計有6種款式，分別為極品阿里山、典藏大武山、品味新古坑、嚴選寶島契作、櫻都蜜處理、玉山黑櫻桃等6種不同的咖啡豆，各自有著不同的特殊風味。例如「典藏大武山」，選用種植於屏東大武山海拔850公尺處的阿拉比卡咖啡豆，經水洗處理，採中焙，具有麥香、茶香與核果香氣；「極品阿里山」產地為阿里山海拔1,200公尺處，具有龍眼蜜甜香、奶香、太妃糖等層次風味。
驚豔台灣精品咖啡每盒重100公克，單盒售價500～600元，另外也有方便易攜的濾掛禮盒可供選擇，自即日起至1月14日期間，開放於FUN LAB藝創中心線上商城預購；1月15日起，則於TSUTAYA Bookstore蔦屋（松山、南港、內湖）店、國立歷史博物館線上商店、FUN LAB六福藝創中心線上商店、Pinkoi開放販售。
六福也特別於12月29日舉行「行動咖啡館」活動，藉此推廣台灣精品咖啡文化。包括六福旅遊集團董事長莊豐如、國立歷史博物館館長廖新田、國際咖啡評審林哲豪、藝人陳明珠均到場交流互動。廖新田也表示，此次的攜手，乃是將馬白水的藝術高峰與台灣咖啡高峰相互合作，而民眾也可透過國立歷史博物館的官網，欣賞馬白水的典藏作品與紀錄片。六福也表示，1月1日至1月31日期間的週末下午，還會開放民眾報名參加「行動咖啡館」，由咖啡職人的教學，引領民眾探索咖啡的世界。
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