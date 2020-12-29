買好書過好年！台北國際書展送20萬份「購書抵用劵」

買好書過好年！第29屆台北國際書展將於明年1月26至31日於世貿一館舉行。台北書展基金會今日公布2021書展亮點。2020書展受疫情影響改為線上舉辦，2021書展則改成線上與實體並行，邀南韓擔任主題國，策劃「書展共讀之夜」、「故事森林主題館」等活動，並首度推出限量20萬張100元的「購書抵用劵」。

受限疫情南韓出版人無法來台，南韓出版協會會長尹哲以預錄影像致詞。他表示，台灣是韓國人長期以來一直鍾愛的國家，期盼透過書籍來分享社會議題。由首爾書展執行長朴知善策劃「XYZ主題展」，實虛併進展示世代更迭、性別、人類末日等豐富且充滿想像力的題材。展覽館將展示上百本名人精選的代表作，以及以「未來的人們」為主題的韓國圖畫書；「虛擬」線上版則展覽精選120本XYZ主題書籍、已授權臺灣的作家出版品，並規劃韓國作家、文學評論家、編輯從業人員等跨領域專家針對XYZ主題進行影音對談。

文化部表示，書展將發放購書抵用券，對象包括所有購票（現場、預售、交通卡入場）民眾，更擴及書展免費入場的五大族群，包含18歲以下報名「寒假趣書展」團體、外籍人士、身障人士、持展期當日高鐵台鐵桃園以南（含）、宜花東票根入場者皆可適用。

換領方式包括現場購票時隨票附贈；刷交通卡入場，憑收執聯領取；憑預售實體票，於世貿一館「主題廣場」或「韓國主題國館」旁兌換。免費入場者，得預先上網填寫兌換表單取得QR Code，於現場兌換處出示QR Code及依各身分不同出示證明兌換一次。每天限量發送，發完為止，展期間共發放20萬張。

文化部呼籲參展民眾應全程配戴口罩，並下載My Code實名制進場，配合量測體溫。若民眾於居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，請在家休息，並可透過線上書展網站、影音平臺、社群媒體欣賞線上書展主題展、閱讀推廣影片，勿至現場參觀。希望讀者共同營造安心安全的觀展環境，買好書過好年。

●台北國際書展官網：http://www.tibe.org.tw；台北國際書展線上書展：https://tibeonline.tw/