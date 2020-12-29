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走過動盪2020年SWATCH要霸氣「牛」轉未來

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
迎來「金牛」年，SWATCH不免俗的推出應景表款，利用Big Bold系列為基礎，打造牛年生肖特別款腕表。圖／SWATCH提供
迎來「金牛」年，SWATCH不免俗的推出應景表款，利用Big Bold系列為基礎，打造牛年生肖特別款腕表。圖／SWATCH提供

即將跨越2020年，迎來「金牛」年，SWATCH不免俗的推出應景表款，利用Big Bold系列為基礎，打造牛年生肖特別款腕表，希望戴上後也能擺脫這動盪的一年，帶來好運。

從1996年開始，SWATCH就開始針對華人的生肖年推出專屬表款，從最早的鼠年，到2021年，超過24載不間斷。適逢來年為農曆的辛丑牛年，結合五行之屬又被稱為金牛年，而「牛」在十二生肖排行第二，向來給人積極樂觀、充滿動力、富有決心與沉穩大器的形象。SWATCH便以此為靈感，以象徵好運的紅色與金色貫穿表盤與表帶，值得一提的是，表盤中央圖案看似由上方的紅色火焰與下方的金色火焰所組成，實際上描繪出一紅一金的「金牛」圖騰，兩者合而為一呈現出陰陽哲學，傳達平衡對立能量與「和諧共處」的精神。

SWATCH牛年生肖特別款腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH牛年生肖特別款腕表4,100元。圖／SWATCH提供

同時為了要呈現「金牛」的霸氣，SWATCH利用了47毫米大表徑的Big Bold系列為藍本；表圈上還裝飾了「YEAR OF THE OX」（牛年）與「EXIST TOGETHER IN HARMONY」（和諧共處）」。同時表盒外觀設計元素則是與表款相呼應，採用醒目搶眼的紅、金、黑三色，應景大器又能展現個人特質。上表盒採用表盤中央兩道火焰造型的金牛圖案所構成，表盒邊緣則是放上與表圈相同的字樣。下表盒盒身以火焰作為裝飾，體現「金牛」積極進取特質。

表盒外觀設計元素則是與表款相呼應，採用醒目搶眼的紅、金、黑三色，應景大器又能展現個人特質。圖／SWATCH提供
表盒外觀設計元素則是與表款相呼應，採用醒目搶眼的紅、金、黑三色，應景大器又能展現個人特質。圖／SWATCH提供

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