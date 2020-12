走過動盪2020年SWATCH要霸氣「牛」轉未來

即將跨越2020年,迎來「金牛」年,SWATCH不免俗的推出應景表款,利用Big Bold系列為基礎,打造牛年生肖特別款腕表,希望戴上後也能擺脫這動盪的一年,帶來好運。

從1996年開始,SWATCH就開始針對華人的生肖年推出專屬表款,從最早的鼠年,到2021年,超過24載不間斷。適逢來年為農曆的辛丑牛年,結合五行之屬又被稱為金牛年,而「牛」在十二生肖排行第二,向來給人積極樂觀、充滿動力、富有決心與沉穩大器的形象。SWATCH便以此為靈感,以象徵好運的紅色與金色貫穿表盤與表帶,值得一提的是,表盤中央圖案看似由上方的紅色火焰與下方的金色火焰所組成,實際上描繪出一紅一金的「金牛」圖騰,兩者合而為一呈現出陰陽哲學,傳達平衡對立能量與「和諧共處」的精神。

SWATCH牛年生肖特別款腕表4,100元。圖/SWATCH提供

同時為了要呈現「金牛」的霸氣,SWATCH利用了47毫米大表徑的Big Bold系列為藍本;表圈上還裝飾了「YEAR OF THE OX」(牛年)與「EXIST TOGETHER IN HARMONY」(和諧共處)」。同時表盒外觀設計元素則是與表款相呼應,採用醒目搶眼的紅、金、黑三色,應景大器又能展現個人特質。上表盒採用表盤中央兩道火焰造型的金牛圖案所構成,表盒邊緣則是放上與表圈相同的字樣。下表盒盒身以火焰作為裝飾,體現「金牛」積極進取特質。