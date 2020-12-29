快訊

希望和平就應了解戰爭：走過60年歷史的台灣軍事出版

跟進華航！ 長榮明年1月台北往返倫敦航班全砍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA球迷必修課！全新城市版球衣問世 夯劇《邁阿密風雲》也成靈感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Mitchell & Ness特別與知名早餐店跨界，運用其經典復古的設計與NBA球星公仔來打造專屬NBA球迷的期間概念店。圖／異議國際提供
Mitchell & Ness特別與知名早餐店跨界，運用其經典復古的設計與NBA球星公仔來打造專屬NBA球迷的期間概念店。圖／異議國際提供

Nike自2017年就與NBA合作，共同發表了城市版球衣，藉此加強球隊與其座落城市的連結，邁入第四季，也推出了全新設計供球迷來收藏。-而提到球衣就不能忘記Mitchell & Ness，今年更特別與知名早餐店跨界，運用其經典復古的設計與NBA球星公仔來打造專屬NBA球迷的期間概念店。

NBA球衣設計代表了一支球隊的精神、甚至是偉大榮耀，因此成為粉絲在支持自己喜愛隊伍時的必備單品之一。而Mitchell & Ness以復古的設計著稱，成為球迷們在收藏時，不過錯過的品牌之一。特別找來知名早餐店「The Whale 餵我早餐」合作，推出以NBA為主題的期間限定展覽，利用Mitchell & Ness所推出過的經典球衣，及 Bleacher Creatures打造的NBA球星公仔，在其大安店中呈現球迷心中的籃球殿堂。因此可見經典的復古球衣牆、還有收藏家的歷史海報與雜誌封面等，感受NBA過往的片刻光輝。

利用Mitchell & Ness的經典球衣，及 Bleacher Creatures打造的NBA球星公仔，在The Whale餵我早餐大安店中呈現球迷心中的籃球殿堂。圖／異議國際提供
利用Mitchell & Ness的經典球衣，及 Bleacher Creatures打造的NBA球星公仔，在The Whale餵我早餐大安店中呈現球迷心中的籃球殿堂。圖／異議國際提供

城市版球衣是Nike與NBA合作的結晶，推出第四季的新作，設計仍舊專注於展現出每支球隊獨有的風格與特色。有的展現出與以往不同的創新風格，有些則延續了球隊的悠久傳統風格，但都忠實呈現出每個城市的文化。像是最受到歡迎的洛杉磯湖人隊球衣，並以致敬Elgin Baylor 成為設計主題，擺脫「紫金王朝」的印象，採用了60年代球隊初期淺藍配色。邁阿密熱火隊的球衣，融合了桃紅色與藍色，其設計概念源自著名電視劇《邁阿密風雲》。

洛杉磯湖人隊城市版球衣，致敬 Elgin Baylor成設計主題，採用了60年代球隊初期淺藍配色。圖／Nike提供
洛杉磯湖人隊城市版球衣，致敬 Elgin Baylor成設計主題，採用了60年代球隊初期淺藍配色。圖／Nike提供

邁阿密熱火隊球衣運用漸層設計，並融合桃紅色與藍色，其設計概念源自著名電視劇《邁阿密風雲》。圖／Nike提供
邁阿密熱火隊球衣運用漸層設計，並融合桃紅色與藍色，其設計概念源自著名電視劇《邁阿密風雲》。圖／Nike提供

早餐

延伸閱讀

NBA／湖人三節領先59連勝中斷 詹姆斯：投籃機會未把握

裁判報告承認漏哨 柯瑞妹夫致勝3分本應不算

NBA／傳知名運動品牌可能易主 歐尼爾、BD都想入主

NBA／丁威迪恐賽季報銷 美媒向籃網喊話：簽回林書豪

相關新聞

NBA球迷必修課！全新城市版球衣問世 夯劇《邁阿密風雲》也成靈感

Nike自2017年就與NBA合作，共同發表了城市版球衣，藉此加強球隊與其座落城市的連結，邁入第四季，也推出了全新設計供...

愛吃甜點自己開店！8年級女孩靠烤布蕾稱招牌 獎拿不完

索菲烤布蕾上月剛榮獲經濟部樂活5星名攤的獎項，老闆是8年級生的清秀女孩許庭瑄，從大學時期就熱愛甜點，自學製作點心，畢業後...

搶先穿！KIMBERLEY、石知田捧場PUMA聯名MICHAEL LAU新裝

PUMA Select系列推出第二波與公仔教父Michael Lau聯名的新作，請來超人氣的Kimberley陳芳語、男...

避免群聚「美麗新宏匯影城」跨年全天99元優惠票價延期

位於宏匯廣場、新莊最大的電影院「美麗新宏匯影城」日前在耶誕節展開試營運，原訂12月31日正式開幕當天全天推出全場次99元...

6月28日壽星免費住！福容全新「貓熊主題房」套餐也萌翻

大貓熊團團、圓圓來台即將滿12年，小倆口在2013年生下可愛的圓仔後，今年6月28日再成功添一小萌妹「圓寶」，臺北市立動...

中和國賓年底熄燈換手威秀進駐 ATT影城明春現身大直

位於中和環球購物中心的國賓影城，將在今年底12月31日熄燈後和民眾說掰掰，結束國賓影城在中和環球15年的時光。而國賓影城...

家樂福迎新年元旦當天滿額9折 限時滿千送3萬點紅利

迎接2021新年到來，家樂福特別舉辦「嗨森新年節」，2021年1月1日元旦當天限定，量販、超市、線上購物同步舉辦全館快閃...

新光三越元旦3天連假 會員點數10點免費換6大民生用品

再過2天就要迎來2021年，新年一開始，新光三越推出會員於1/1至1/3三天連假期間到全台各分店，扣會員點數10點就能兌...

藏家搶破頭 帝亞吉歐2020年度限量原酒臻選系列

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐，擁有最多蘇格蘭單一麥芽威士忌酒廠，包含營運中與已關閉的傳奇酒廠多達30間以上。今年延續「Ra...

歌頌寶島之美 金車噶瑪蘭2021新春禮盒限量發行

來自宜蘭的金車噶瑪蘭於歲末年終之際，以臺灣帝雉、臺灣梅花鹿與臺灣石虎三種代表性動物作為設計主軸，歌頌寶島生態之美，同時搭...

時間轉轉樂！HAUTLENCE推出全新HL SPHERE二號作

2020年是辛苦的一年，對所有人都帶來了挑戰，讓人想跳躍、轉動，快速翻頁到下一年。獨立製表Hautlence聽到了大家的...

設計師Alexander Wang被男模指控性騷擾 「台灣之光」掉漆？

時尚圈爆出性騷指控，據Diet Prada的IG陳述，設計師Alexander Wang（王大仁）被多位模特兒和名人透過...

熱門新聞

氣溫驟降15度！強寒流明報到急凍3天 比2016霸王寒流還狂

高鐵宜蘭場站選址出爐 揭露選定縣政中心站的3大理由

國小女童滿口蛀牙還膿傷 竟是「鼻噴劑」惹禍

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

在地飄香50年！台南「卓家汕頭魚麵」無預警熄燈

他吃鼎泰豐推「蛋炒飯加一味更讚」 網友加碼必點菜色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。