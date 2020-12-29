NBA球迷必修課！全新城市版球衣問世 夯劇《邁阿密風雲》也成靈感

Nike自2017年就與NBA合作，共同發表了城市版球衣，藉此加強球隊與其座落城市的連結，邁入第四季，也推出了全新設計供球迷來收藏。-而提到球衣就不能忘記Mitchell & Ness，今年更特別與知名早餐店跨界，運用其經典復古的設計與NBA球星公仔來打造專屬NBA球迷的期間概念店。

NBA球衣設計代表了一支球隊的精神、甚至是偉大榮耀，因此成為粉絲在支持自己喜愛隊伍時的必備單品之一。而Mitchell & Ness以復古的設計著稱，成為球迷們在收藏時，不過錯過的品牌之一。特別找來知名早餐店「The Whale 餵我早餐」合作，推出以NBA為主題的期間限定展覽，利用Mitchell & Ness所推出過的經典球衣，及 Bleacher Creatures打造的NBA球星公仔，在其大安店中呈現球迷心中的籃球殿堂。因此可見經典的復古球衣牆、還有收藏家的歷史海報與雜誌封面等，感受NBA過往的片刻光輝。

利用Mitchell & Ness的經典球衣，及 Bleacher Creatures打造的NBA球星公仔，在The Whale餵我早餐大安店中呈現球迷心中的籃球殿堂。圖／異議國際提供

城市版球衣是Nike與NBA合作的結晶，推出第四季的新作，設計仍舊專注於展現出每支球隊獨有的風格與特色。有的展現出與以往不同的創新風格，有些則延續了球隊的悠久傳統風格，但都忠實呈現出每個城市的文化。像是最受到歡迎的洛杉磯湖人隊球衣，並以致敬Elgin Baylor 成為設計主題，擺脫「紫金王朝」的印象，採用了60年代球隊初期淺藍配色。邁阿密熱火隊的球衣，融合了桃紅色與藍色，其設計概念源自著名電視劇《邁阿密風雲》。

洛杉磯湖人隊城市版球衣，致敬 Elgin Baylor成設計主題，採用了60年代球隊初期淺藍配色。圖／Nike提供