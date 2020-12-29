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陳立農憑實力登頒獎台 巧搭Qeelin Wulu珠寶

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
近年多在中國發展的陳立農，近期也出席了2020年「咪咕匯音樂盛典」，並以帥氣黑西裝搭配Qeelin Wulu 18K白金鑲鑽縞瑪瑙中型戒指。圖／Qeelin提供
近年多在中國發展的陳立農，近期也出席了2020年「咪咕匯音樂盛典」，並以帥氣黑西裝搭配Qeelin Wulu 18K白金鑲鑽縞瑪瑙中型戒指。圖／Qeelin提供

原名「春江花月夜」的中國古裝奇幻電影「赤狐書生」於本月4日在中國大陸上映，連帶也讓男主角陳立農和李現受到關心。近年多在中國發展的陳立農，近期也出席了2020年「咪咕匯音樂盛典」，並以帥氣黑西裝搭配Qeelin Wulu 18K白金鑲鑽縞瑪瑙中型戒指，最後拿下「年度10大金曲」和「年度港台最受歡迎男歌手」兩個獎項，憑實力和帥氣站上頒獎台。

今年才滿20歲的陳立農，七月時曾成為台灣女性時尚雜誌封面人物，自認內心有個「老靈魂」的他，2018年在中國真人秀「偶像練習生」高票出道，並成為男團「NINE PERCENT」一員，近期在電影「赤狐書生」中演出主角王子進，同時獻唱片尾曲「年少無邪」，演、唱雙棲。

而他在參加咪咕匯音樂盛典時配戴上了東方珠寶品牌Qeelin的Wulu 18K白金鑽戒，品牌今年為Wulu系列加入了紅瑪瑙、翡翠、縞瑪瑙與珍珠母貝等多種材質，並強調多層次混搭的自由可能；而這次陳立農在音樂典禮上所配戴的戒指，則是以白K金鑲鑽，並鑲嵌上黑色縞瑪瑙，除了呼應素雅但時髦的黑色西裝，也為稚氣的陳立農憑添穩重氣息。

Qeelin Wulu 18K白金鑲鑽縞瑪瑙中型戒指，11萬9,500元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu 18K白金鑲鑽縞瑪瑙中型戒指，11萬9,500元。圖／Qeelin提供
陳立農近期在電影「赤狐書生」中演出主角王子進，同時獻唱片尾曲「年少無邪」，演、唱雙棲。圖／Qeelin提供
陳立農近期在電影「赤狐書生」中演出主角王子進，同時獻唱片尾曲「年少無邪」，演、唱雙棲。圖／Qeelin提供

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