陳立農憑實力登頒獎台 巧搭Qeelin Wulu珠寶

原名「春江花月夜」的中國古裝奇幻電影「赤狐書生」於本月4日在中國大陸上映，連帶也讓男主角陳立農和李現受到關心。近年多在中國發展的陳立農，近期也出席了2020年「咪咕匯音樂盛典」，並以帥氣黑西裝搭配Qeelin Wulu 18K白金鑲鑽縞瑪瑙中型戒指，最後拿下「年度10大金曲」和「年度港台最受歡迎男歌手」兩個獎項，憑實力和帥氣站上頒獎台。

今年才滿20歲的陳立農，七月時曾成為台灣女性時尚雜誌封面人物，自認內心有個「老靈魂」的他，2018年在中國真人秀「偶像練習生」高票出道，並成為男團「NINE PERCENT」一員，近期在電影「赤狐書生」中演出主角王子進，同時獻唱片尾曲「年少無邪」，演、唱雙棲。