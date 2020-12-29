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搶先穿！KIMBERLEY、石知田捧場PUMA聯名MICHAEL LAU新裝

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Kimberley陳芳語（右）、男星石知田搶先詮釋PUMA與Michael Lau聯名系列服飾與鞋款。圖／PUMA提供
Kimberley陳芳語（右）、男星石知田搶先詮釋PUMA與Michael Lau聯名系列服飾與鞋款。圖／PUMA提供

PUMA Select系列推出第二波與公仔教父Michael Lau聯名的新作，請來超人氣的Kimberley陳芳語、男星石知田搶先詮釋。同樣是聯名新品，潮牌XLARGE則與阿姆斯特丹藝術家組合London Police合作，創造出可愛並令人興奮的幻想世界。

雙方三度合作，卻是公仔教父Michael Lau首度為PUMA創作服裝系列，其靈感為「SAMPLE樣本」，意指在服裝或設計未完成前的粗略打樣。因此可以看到這系列的服裝上，充斥著各種Michael Lau在與協力廠商溝通時的「痕跡」，像是在設計時使用的格紋紙成為了印花，也運用在鞋款上。或是黃色的便利貼、帶鋸齒狀的布樣，甚至是「Too Big 、Too Small」的字樣都成為了裝飾服裝的元素之一。而這系列將於2021年時才會正式推出，PUMA率先請了陳芳語跟石知田詮釋，展現年輕世代的態度。不僅如此，未來只要在指定門市或PUMA官方網站，單筆消費滿 8,800元，其中必須包含任一Michael Lau聯名商品，即可免費獲得限量 怪萌聯名公仔，全台僅100只，送完為止。

潮牌XLARGE與阿姆斯特丹藝術家組合London Police聯名，創造出可愛並令人興奮的幻想世界。圖／XLARGE提供
潮牌XLARGE與阿姆斯特丹藝術家組合London Police聯名，創造出可愛並令人興奮的幻想世界。圖／XLARGE提供

擅長以逗趣筆觸反應時事的阿姆斯特丹藝術家組合London Police受到潮牌XLARGE邀請，推出跨界合作的連帽上衣與T恤系列。不同過去的聯名，在服裝上的圖案完全以London Police的幻想世界為主，讓XLARGE的招牌猿人Logo成為配角，並採取討喜的芥末黃、薰衣草紫和天空藍等配色，但不失街頭流行感。讓粉絲感受這可愛又有冒險感的設計畫作，並體驗不一樣的跨界合作模式。

男星石知田搶先詮釋PUMA與Michael Lau聯名系列服飾與鞋款。圖／PUMA提供
男星石知田搶先詮釋PUMA與Michael Lau聯名系列服飾與鞋款。圖／PUMA提供

XLARGE與London Police聯名長袖T恤2,280元。圖／XLARGE提供
XLARGE與London Police聯名長袖T恤2,280元。圖／XLARGE提供

Kimberley陳芳語詮釋PUMA與Michael Lau聯名系列服飾與鞋款，自招最愛米色服裝。圖／PUMA提供
Kimberley陳芳語詮釋PUMA與Michael Lau聯名系列服飾與鞋款，自招最愛米色服裝。圖／PUMA提供

男星石知田搶先詮釋PUMA與Michael Lau聯名系列服飾與鞋款。圖／PUMA提供
男星石知田搶先詮釋PUMA與Michael Lau聯名系列服飾與鞋款。圖／PUMA提供

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