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6月28日壽星免費住！福容全新「貓熊主題房」套餐也萌翻

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福容台北二館備有小朋友最愛的熊貓帳篷。圖／福容飯店提供
福容台北二館備有小朋友最愛的熊貓帳篷。圖／福容飯店提供

貓熊團團、圓圓來台即將滿12年，小倆口在2013年生下可愛的圓仔後，今年6月28日再成功添一小萌妹「圓寶」，臺北市立動物園預計於明年1月1日要讓圓寶與全台粉絲們見面。距離動物園最近的星級飯店─福容大飯店台北二館，推出「貓熊趴趴GO 福容樂享受」主題套餐及主題房專案。

業者表示，專案除入住主題房，還贈送貓熊玩偶、貓熊兒童室內拖鞋及動物園門票等，另推出貓熊湯圓、貓熊東坡肉及貓熊流沙包等餐點，明年1月1日至1月30日邀請與圓寶同日生的壽星們(6月28日)，每日限量可至福容台北二館免費入住。

福容台北二館2020年打造全館唯一貓熊主題家庭客房，房間內處處皆是驚喜，一進房玄關處可愛的貓熊氣球飄揚迎賓，牆面綠草地上圓仔、圓寶與好朋友們自在玩耍；客房內還有小朋友最愛的貓熊帳篷，內有動物保齡球、貓熊積木還有遊戲桌；浴室備有專屬的貓熊牙刷及漱口杯組，還有可愛的貓熊洗沐系列。就連枕頭上都出現著貓熊家族。

「貓熊趴趴GO 福容樂享受主題房專案」，4人每晚8,888元，另贈價值980元貓熊主題套餐2客、貓熊兒童室內拖鞋2雙、動物園門票4張、棉花糖貓熊夾心餅乾1罐、貓熊牙刷4支、貓熊氣球2顆，享福卡會員再加贈貓熊兒童口罩1個等。

此外，福容台北二館廚師團隊也發揮精湛廚藝，福園中餐廳主廚推出單點貓熊嫩東坡肉、貓熊流沙包及熊貓甜湯圓，每份180元；田園咖啡廳主廚則親手捏出一隻隻討喜的貓熊飯糰，內餡有小朋友最喜愛的鮪魚及肉鬆兩種口味；大朋友貓熊泡湯咖哩飯套餐，可見貓熊們舒服地趴在咖哩中，套餐原價980元，與貓熊家族同星座(巨蟹座及處女座)，即可以享每套628元優惠價。

明年1月1日至110年1月3日，台北二館吉祥物「貓熊爸爸福福」也會不定時出現在一樓大廳，與大小朋友見面合影；拍照打卡分享上傳至Facebook並加入享福卡會員，可至櫃檯領取一份棉花糖貓熊餅乾。詳情可查官網

主廚特製熊貓套餐。圖／福容飯店提供
主廚特製熊貓套餐。圖／福容飯店提供
福容台北二館繽紛活潑的貓熊主題房。圖／福容飯店提供
福容台北二館繽紛活潑的貓熊主題房。圖／福容飯店提供

貓熊 套餐 動物園

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