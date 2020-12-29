中和國賓年底熄燈換手威秀進駐 ATT影城明春現身大直

位於中和環球購物中心的國賓影城，將在今年底12月31日熄燈後和民眾說掰掰，結束國賓影城在中和環球15年的時光。而國賓影城之後，將由威秀接手進駐，影廳也將由現有的7廳，擴大為10廳，預計在2021年第二季開幕見客。

中和國賓影城熄燈倒數，最後一場電影將自12月31日晚上10點30半播放至凌晨1點，之後中和環球購物中心的影城建置、發展將進入威秀時代，目前雙方正積極進行合作內容的展開，提供給消費者不一樣的視聽影音感受，呈現不同型態的影城。

環球購物中心與國賓影城今年合約到期後，即有數家影城爭取進駐。而威秀最後脫穎而出的關鍵，除了是影城龍頭外，據了解，威秀積極爭取並釋出許多誠意，包括與環球購物中心未來雙方在線上、線下合作將密切配合。

另外，ATT集團轉投資影城事業，新成立ATT CINEMAS（ATT吸引力影城），隨著ATT旗下商場位於大直的ATT 4 Recharge正在調整、改裝升級，ATT吸引力影城也將進駐，因大直已有美麗華影城、美麗新影城，ATT吸引力影城表示，未來要如何規劃出影城新亮點，目前密切討論中。

忠泰集團佈局實體商場，也將在大直商圈中心打造零售、餐飲、娛樂、策展機能齊聚的「NOKE忠泰樂生活」，預計2022第一季開幕。