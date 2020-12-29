家樂福迎新年元旦當天滿額9折 限時滿千送3萬點紅利

「成為專業室內設計師」這件事，最開始並沒有出現在陳冠樵的志願清單裡，如果一定要為後來的人生轉折理出一個源頭，充其量只是一個童稚的許願：「希望長大後，能親手蓋一棟自己喜歡的房子！」如此而已，陳冠樵說。

2020-12-29 11:21