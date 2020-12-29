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家樂福迎新年元旦當天滿額9折 限時滿千送3萬點紅利

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福2021年1月1日元旦當天限定，量販、超市、線上購物同步舉辦全館快閃滿額9折優惠活動。圖／家樂福提供
家樂福2021年1月1日元旦當天限定，量販、超市、線上購物同步舉辦全館快閃滿額9折優惠活動。圖／家樂福提供

迎接2021新年到來，家樂福特別舉辦「嗨森新年節」，2021年1月1日元旦當天限定，量販、超市、線上購物同步舉辦全館快閃優惠活動，滿額享9折，讓民眾享優惠超有感，荷包滿滿過好年！

元旦當天，家樂福全台量販店當日單筆消費滿2,000元以上享9折，家樂福便利購超市當日單筆消費滿599元以上享9折，將以現金折價券發放，單筆最高送5,000/3,000元（使用時間2021年1月2日至1月15日）；家樂福線上購物同步推出優惠活動，單筆消費滿1,599元以上同享9折，於結帳金額中直接折抵。連假期間1月2日再加碼，使用家樂福錢包綁定玉山家樂福聯名卡，單筆消費刷滿2,500元以上即有10%即享劵回饋。

12月30日至2021年1月12日活動期間，還有超過80個知名品牌優惠齊發迎新年，家樂福會員專屬，單筆購買指定品牌商品滿1,000元現賺30,000點紅利點數，滿2,000元再送舞鶴家洗選蛋（10入）。同步推出KANGOL超值限量組合，指定KANGOL包3選1加上KANGOL不鏽鋼環保隨行馬克杯，原15,000紅利點數＋698元，只要5,000點＋599元即可入手。

KANGOL點數換購活動進入尾聲，限定推出超值限量組合，指定KANGOL包3選1加上KANGOL不鏽鋼環保隨行馬克杯，只要5,000點＋599元即可入手。記者黃筱晴／攝影
KANGOL點數換購活動進入尾聲，限定推出超值限量組合，指定KANGOL包3選1加上KANGOL不鏽鋼環保隨行馬克杯，只要5,000點＋599元即可入手。記者黃筱晴／攝影

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