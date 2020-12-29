聽新聞
test
0:00 / 0:00
家樂福迎新年元旦當天滿額9折 限時滿千送3萬點紅利
迎接2021新年到來，家樂福特別舉辦「嗨森新年節」，2021年1月1日元旦當天限定，量販、超市、線上購物同步舉辦全館快閃優惠活動，滿額享9折，讓民眾享優惠超有感，荷包滿滿過好年！
元旦當天，家樂福全台量販店當日單筆消費滿2,000元以上享9折，家樂福便利購超市當日單筆消費滿599元以上享9折，將以現金折價券發放，單筆最高送5,000/3,000元（使用時間2021年1月2日至1月15日）；家樂福線上購物同步推出優惠活動，單筆消費滿1,599元以上同享9折，於結帳金額中直接折抵。連假期間1月2日再加碼，使用家樂福錢包綁定玉山家樂福聯名卡，單筆消費刷滿2,500元以上即有10%即享劵回饋。
12月30日至2021年1月12日活動期間，還有超過80個知名品牌優惠齊發迎新年，家樂福會員專屬，單筆購買指定品牌商品滿1,000元現賺30,000點紅利點數，滿2,000元再送舞鶴家洗選蛋（10入）。同步推出KANGOL超值限量組合，指定KANGOL包3選1加上KANGOL不鏽鋼環保隨行馬克杯，原15,000紅利點數＋698元，只要5,000點＋599元即可入手。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言