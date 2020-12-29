LONGCHAMP俏皮迎牛年 牛奶瓶變身迷你可愛吊飾

LONGCHAMP歡慶即將到來的2021農曆新年，推出生肖牛限量Le Pliage Cuir包款，以小牛、花花世界和牛奶瓶等圖樣，俏皮迎新年。

牛通常被認定是篤實、勤奮的動物，LONGCHAMP牛年限量包則是截取牠可愛無辜的一面，打造線條簡單的白色小牛造型，在黑色馬諦斯羊皮包款上，以絹網印刷技術呈現萌趣小牛，運用圓滾滾的大眼睛、小牛角和嫩粉鼻子，打造可愛的牛模樣，搭襯了青草地上常見的小雛菊，以延伸到袋蓋上的花朵，藉紅色按釦點綴花蕊，帶來視覺上的巧思平衡。而每一年的生肖限定系列都會暗藏小驚喜，牛年包款系列在翻開包蓋時，可見袋蓋內面的白色皮革上也印有幸運雛菊，比喻新的一年夢想可以開花結果；可拆卸的皮革背帶，其中一面是滿版的小雛菊印花，另一面則是正紅色用以象徵新年的喜氣。