新光三越元旦3天連假 會員點數10點免費換6大民生用品

再過2天就要迎來2021年，新年一開始，新光三越推出會員於1/1至1/3三天連假期間到全台各分店，扣會員點數10點就能兌換到米、油、醬油、洗衣精、咖啡等6大人氣民生用品新年來店禮。京站則在跨年前12/30、12/31推出Q卡友消費滿額點數1點可折抵消費1元，折抵無上限。

新光三越會員元旦連假扣10點換民生好禮，元旦連假期間天天可擇一兌換，全台各店限量共10萬份，兌完為止。1/1限日兌換斗南農會味自慢台灣香米（市價110元）、奧利塔頂級葵花油（市價250元）；1/2限日兌換的黑豆桑系列醬油（市價220元）、獅王奈米樂濃縮洗衣精（市價210元）；1/3限日兌換神戶齊藤咖啡店系列80g（市價195元）、格力高POCKY系列9袋入（市價155元）。

另外，京站時尚廣場在跨年前夕12/30、12/31，推出卡友加碼活動，持Q卡於全館於參加櫃位當日單筆消費滿3,000元，享Q點折抵每1點可立即折抵消費1元，折抵無上限。12/30中午12點半在京站官方FB粉絲團，推出因應跨年低溫推出的日系品牌外套，直播限定超殺優惠價，下單同享1點折1元優惠。

板橋大遠百即日起至1/20推出「迎新生日慶」，遠百App實名認證會員享百貨服飾、名品當日累計滿5,000送600、大家電單筆10,000送1,000。首14日國際精品單筆10,000送1,000；麥森、B&O單筆滿10,000送500、MUJI、台隆手創館單筆滿5,000送500。另外，持紙本振興券全額支付，於百貨服飾、名品消費單筆滿3,000送300元限量抵用券。另外，也迎來RIMOWA全新專門店進駐一樓。