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藏家搶破頭 帝亞吉歐2020年度限量原酒臻選系列

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
帝亞吉歐2020年度限量原酒臻選系列正式發行。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帝亞吉歐2020年度限量原酒臻選系列正式發行。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐，擁有最多蘇格蘭單一麥芽威士忌酒廠，包含營運中與已關閉的傳奇酒廠多達30間以上。今年延續「Rare by Nature天生珍稀」主題系列，帝亞吉歐推出全新8個酒廠原酒，並依據各酒廠周圍獨有自然環境，維妙維肖地繪製於瓶身包裝，於12月正式登場。

2020年度限量精選系列中，帝亞吉歐不僅囊括最後批次的達爾維尼（Dalwhinnie）1989年高地經典威士忌，更推出多款以史無前例用桶技法熟成的頂級單一麥芽威士忌，包含首次取自100%再次填充美國橡木豬頭桶的蘇格登（The Singleton）、首次以加勒比海蘭姆酒桶過桶熟成泰斯卡（Talisker），以及首次於採用波本桶過桶熟成的傳奇幽靈酒廠貝蒂維克（Pittyvaich），尚未正式推出，便已引發威士忌迷熱切關注。

自2001年起，帝亞吉歐每年推出「Special Releases 酒廠年度限量臻選系列」，臻選旗下知名酒廠，強調以非冷凝過濾（Non Chill-Filtered）、原桶強度（Cask Strength）方式裝瓶，百分之百保留酒廠特色，成為一年之中，藏家最為引頸企盼的頂級珍稀逸品。

今年登場的泰斯卡8年單一麥芽威士忌，採用富含海洋特色之麥芽威士忌，充滿冒險精神的泰斯卡臻釀，史無前例地採用加勒比海蘭姆酒桶進行過桶熟成。在海洋風味與胡椒的猛擊下變得活力十足，伴隨著溫暖氣候下獨有甜度風味，濃郁、隱密而充滿異國氣息。

貝蒂維克30年單一麥芽威士忌，來自僅運作18年的「幽靈」酒廠貝蒂維克，此款令人難以捉摸的貝蒂維克30年單一麥芽威士忌，是史上首款採用初次充填波本桶進行過桶熟成的威士忌。細膩精巧的技藝為罕為人知的斯貝賽珍寶帶來充滿異國情調馥郁飽滿的香草甜味，以及清新綿密的果香。

來自高山的達爾維尼，是蘇格蘭海拔最高、年均溫最低的威士忌酒廠。達爾維尼酒廠30年單一麥芽威士忌，取自1989年熟成於再次充填美國橡木豬頭桶，漫長歲月的熟成，為它增添細膩優雅的風格，賦予酒款出乎意料的胡椒辛香味。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

克拉格摩爾（Cragganmore）酒廠從未發表過20年的單一麥芽威士忌，使這款令人難以捉摸的酒款成為備受期待的焦點。以小批次生產、混用再次充填及全新炙燒美國橡木豬頭桶，歷經20年歲月漫長熟成，展現香甜醇厚的木質風味。

樂加維林（Lagavulin）12年於精選傳統再次充填美國橡木桶中熟成。帶點細緻甜味的柔順口感，伴隨令人衝上雲霄的濃郁煙燻味，深邃悠長的煙燻尾韻令人回味無窮。

卡杜（Cardhu）11年單一麥芽威士忌原酒，取自再次充填酒桶與全新及使用過的波本美國橡木豬頭桶，保留了卡杜的溫和與醇厚，在辛香風味之中依然能呈現出溫和的口感。

慕赫（Mortlach）21年單一麥芽威士忌使用Pedro Ximenez與Oloroso雪莉桶過桶，打造豐富的香氣與口感，兼具柔順甜味與鹹鮮口感的多層次風味，反映出神秘的慕赫 2.81原酒本身的複雜度。

蘇格登威士忌以柔順平衡而聞名，尤其達夫鎮酒廠以優雅香草、果香風味與口感著稱。來自蘇格登達夫鎮酒廠，其史無前例地將瓊液百分百臻釀於再次充填美國橡木豬頭桶熟成17年，使此款緩蒸慢餾的單一麥芽威士忌展現出如春天般的清新自然氣息。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

泰斯卡8年單一麥芽威士忌，酒精濃度57.9% ，建議售價3,000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰斯卡8年單一麥芽威士忌，酒精濃度57.9% ，建議售價3,000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
貝蒂維克30年單一麥芽威士忌，酒精濃度50.8% ABV，建議售價14,000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
貝蒂維克30年單一麥芽威士忌，酒精濃度50.8% ABV，建議售價14,000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
該系列包括全新8個酒廠原酒，並依據各酒廠周圍獨有自然環境，維妙維肖地繪製於瓶身包裝。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
該系列包括全新8個酒廠原酒，並依據各酒廠周圍獨有自然環境，維妙維肖地繪製於瓶身包裝。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

幽靈 蘇格蘭 高地

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